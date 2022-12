Lesezeit: 4 min

Auf dem Goldmarkt vollzieht sich ein massiver Umbruch. Riesige Mengen Goldbarren, die von Investoren im Westen abgestoßen werden, fließen nach Osten. Die Logistik kann kaum mithalten.

Auf dem Weltmärkten ist derzeit eine Abwanderung des Goldes zu beobachten. Während westliche Investoren physisches Gold abstoßen, nutzen asiatische Käufer den anhaltenden Preisrückgang als günstige Gelegenheit, um Schmuck und Barren zu niedrigeren Preisen zu erwerben.

Die US-Münzanstalt U.S. Mint verzeichnet weiterhin eine schwache Nachfrage nach dem American Gold Eagle. Zugleich ist jedoch die weltweite Nachfrage nach physischem Gold anhaltend stark. Dies zeigt ganz anschaulich, dass das Edelmetall derzeit von West nach Ost fließt.

Die US-Münzanstalt hat gemeldet, dass sie im Oktober America Gold Eagles in verschiedenen Stückelungen im Umfang von 62.500 Unzen verkauft hat. Zwar sind die Verkäufe der Anlagemünzen gegenüber dem Tiefstand im September um 25 Prozent gestiegen. Doch im Vergleich zum Oktober letzten Jahres ist die Nachfrage um 59 Prozent zurückgegangen.

Im Verlauf der ersten zehn Monate dieses Jahres hat die US-Münzanstalt bisher 970.000 Unzen Gold verkauft. Das sind fast 10 Prozent weniger als die 1,075 Millionen Unzen, die U.S. Mint zwischen Januar und Oktober 2021 verkauft hat.

Physisches Gold wird wieder vermehrt gekauft

Im Gegensatz zur US-Münzanstalt hat die australische Münzanstalt Perth Mint im Oktober eine Rekordnachfrage nach ihren Goldbarren gemeldet. In ihren Verkaufsdaten gab die Münzanstalt an, dass sie im Oktober 183.102 Unzen Gold verkauft hat, was einem Anstieg um 107 Prozent gegenüber September und 206 Prozent gegenüber Oktober 2021 entspricht.

Neil Vance, General Manager für geprägte Produkte bei der Perth Mint, sagte, dass der Verkauf von physischem Gold bereits Ende September zu steigen begann. „Die Nachfrage von Kunden aus den USA und Deutschland war unglaublich stark“, sagte Vance in einer Erklärung von Perth Mint.

Zwar haben einige Analysten festgestellt, dass die US-Münzanstalt einige Produktionsprobleme hatte, was das Angebot begrenzt und die Aufschläge für Bullionmünzen auf Rekordhöhen getrieben hat. Doch für die höheren Verkäufe bei Perth Mint gibt es auch noch eine andere Erklärung.

Gold-Nachfrage aus Asien steigt rasant an

Everett Millman, Edelmetallexperte bei Gainesville Coins, sagte, dass die unterschiedlichen Verkaufsdaten der beiden Prägeanstalten U.S. Mint und Perth Mint den wachsenden Trend auf dem Edelmetallmarkt verdeutlichen, dass die Verbraucher in den östlichen Ländern, insbesondere in China und Indien, angesichts der sinkenden Preise mehr physisches Metall kaufen. Millman fügte hinzu, dass es für diese Länder in Asien einfacher sein könnte, ihre Edelmetalle aus Australien zu importieren, da der Kontinent näher bei den großen asiatischen östlichen Goldumschlagsplätzen liegt als die USA.

Millman merkte an, dass der Goldfluss aus dem Osten ein Muster ist, das man auch in der Vergangenheit schon beobachtet hat, wenn der Goldpreis fällt. Während die fallenden Preise die Käufer in den USA abschrecken, nutzen die Käufer im Osten die niedrigen Preise für stärkere Käufe. Millman erinnert daran, dass der Markt von 2013 bis 2015 den gleichen Trend zeigte.

„Die Verbraucher in Indien und China sehen Gold als fundamentalen Vermögenswert und als globale Währung. Da die Bedrohungen für die Weltwirtschaft zunehmen, greifen sie nach Edelmetallen, um ihr Vermögen zu erhalten“, sagte er. „Ich denke, der Westen macht einen Fehler, wenn er diese größeren Markttrends ignoriert.“ Millman fügte hinzu, dass er davon ausgeht, dass Investoren überall auf der Welt dem Gold mehr Aufmerksamkeit schenken werden, da die Welt am Rande einer globalen Rezession steht.

Goldfluss nach Osten kann Nachfrage kaum decken

Phillip Newman, Managing Director bei Metals Focus, sagte, dass die Nachfrage nach physischem Gold gesund ist. Die steigenden Münzverkäufe würden dazu beitragen, dem Goldpreis einen wichtigen Boden auf dem Markt zu geben. „Wenn dieser Boden gut verteidigt wird, könnte dies die Nachfrage nach neuen Investitionen anregen“, sagte er. „Allerdings steigen die Realzinsen und der US-Dollar, was immer noch ein schwieriges Umfeld schafft.“

Auch die steigenden Zinsen werden als Grund angeführt, warum Gold als Geldanlage im Westen zuletzt weniger attraktiv war. Dieses Jahr wurden große Mengen Gold aus den Tresoren in Finanzzentren wie New York abgezogen und im Höchsttempo nach Osten transferiert, um die Nachfrage auf dem Goldmarkt in Shanghai oder in Istanbul zu befriedigen. Die Lieferanten kommen kaum hinterher, sodass Edelmetalle auf einigen asiatischen Märkten mit hohen Aufschlägen gegenüber dem weltweiten Referenzpreis verkauft werden.