Bundeskanzler Scholz ist erneut Fragen zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine ausgewichen. Für ihn sei die Absprache mit den USA entscheidend.

Bundeskanzler Scholz am Mittwoch beim 53. Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos. (Foto: dpa)

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Mittwoch erneut Fragen auf die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern für die Ukraine ausgewichen. Er verwies auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos auf eine entsprechende Frage darauf, dass Deutschland hinter den USA und mit Großbritannien bereits das Land sei, das der Ukraine am meisten Militärhilfe zukommen lasse.

Am Freitag finden im Rahmen des sogenannten Ramstein-Formats Beratungen der westlichen Verteidigungsminister statt, an denen dann auch der neue deutsche Amtsinhaber Boris Pistorius teilnimmt. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, forderte im Reuters-Interview von Pistorius eine Zusage für die Lieferung.

Scholz betonte auch in Davos, dass die Absprache mit den USA entscheidend für ihn sei. Man müsse aufpassen, dass sich der Krieg nicht in eine Auseinandersetzung zwischen Russland und der Nato entwickele. Am Dienstag hatte Scholz mit US-Präsident Joe Biden telefoniert.

In deutschen Regierungskreisen wird dementiert, dass Deutschland in der Frage der Leopard-Lieferungen unter Druck stehe. Zugleich zeigt man sich "ziemlich erstaunt" und etwas verärgert darüber, dass die britische Regierung mit der Ankündigung einer Lieferung von 14 Challenger-Panzern Druck auf Deutschland ausüben wolle.