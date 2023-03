Lesezeit: 3 min

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat gerade ein sehr wichtiges Urteil in der Frage der Treuhandverwaltung der PCK Raffinierie gefällt. Das dürfte auch den polnischen Konzern PKN Orlen interessieren, der als Investor in Schwedt in Frage kommt.

Ein Turm mit einem PCK-Logo ist auf dem Gelände der PCK-Raffinerie zu sehen. (Foto: dpa) Foto: Jörg Carstensen

Lesen Sie in diesem Artikel: Was das Urteil des Bundesverwaltungsgericht für die PCK Raffinerie bedeutet

Warum das Urteil wichtig für einen möglichen Einstieg des polnischen Investors ist

Weshalb man sich in Polen dennoch bedeckt hält article:full_access

