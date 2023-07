Lesezeit: 2 min

Der E-Autobauer Tesla kündigte an, den Preiskampf gegen die Konkurrenz fortzusetzen. Man wolle weiterhin Margen opfern, um mehr Autos zu bauen, so Tesla-Chef Elon Musk. Darüber hinaus investiert Tesla in wichtige Zukunftstechnologien.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Ein Model X von Tesla steht vor einem Tesla-Händler. Tesla hat nach Preissenkungen ein Rekordquartal mit fast 25 Milliarden Dollar Umsatz eingefahren. (Foto: dpa) Foto: David Zalubowski

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie sich Bruttomarge und Umsatz von Tesla im letzten Quartal entwickelten

Wie Investoren auf Musks Ankündigung reagierte

In welche Zukunftstechnologien Tesla viel Kapital investiert article:full_access