KI für Kliniken: SAP und Fresenius starten gemeinsame Gesundheitsinitiative

SAP und Fresenius treiben den Einsatz künstlicher Intelligenz im deutschen Gesundheitswesen voran. Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft wollen die beiden Dax-Konzerne eine Plattform entwickeln, die vernetzte und datengetriebene Gesundheitsprozesse ermöglicht. Für das Projekt planen SAP und Fresenius mittelfristig Investitionen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.
19.01.2026
Die beiden Dax-Konzerne investieren im mittleren dreistelligen Millionenbereich für eine Plattform, die datengetriebene Gesundheitsprozesse ermöglicht (Foto: dpa).

  • Warum SAP und Fresenius gemeinsam eine KI-Gesundheitsplattform entwickeln.
  • Wie Künstliche Intelligenz Ärzten bei diagnostischen Entscheidungen helfen soll.
  • Welche Millionen-Investitionen die DAX-Konzerne für digitale Gesundheitsprozesse planen.

