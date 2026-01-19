Wirtschaft

Trumps Drohung gegen Grönland: Dieses Unternehmen könnte Europa als Trumpf ausspielen

Während der Handelsstreit mit den USA eskaliert, sucht Europa nach wirksamen Hebeln gegen Washington. Zölle sind das eine – doch ein scheinbar unscheinbarer Konzern könnte die entscheidende Rolle spielen. Übersieht die EU ausgerechnet ihre stärkste Waffe?