Mit einem Plus von in der Spitze gut 15 Prozent konnte sich der Rohstoffsektor auf breiter Basis von seinem Ende Mai erreichten anderthalbjährigen Tiefstand absetzen. Doch seit Mitte August legt der Sektor eine Verschnaufpause ein.

Nachdem sich die Rohstoffmärkte zunächst auf breiter Basis von ihren Ende Mai erreichten Tiefständen absetzen konnten, streut vor allem China wieder Sand ins Getriebe. Dessen wirtschaftliche Probleme erweisen sich als weitaus gravierender als ursprünglich befürchtet. So ist der lang erwartete Aufschwung immer noch nicht in Sicht, wie die jüngsten stark rückläufigen Handelsdaten zeigen. Der chinesische Verbraucherpreisindex verzeichnete im Juli den ersten Rückgang seit mehr als zwei Jahren, die Erzeugerpreise fielen bereits den zehnten Monat in Folge. Dennoch dürften diese Zahlen den Zentralbanken weltweit nur begrenzt helfen. Sie geben ihnen zwar eine gewisse Unterstützung bei der Bekämpfung der Inflation in ihren eigenen Ländern, signalisieren aber eine Verschlechterung der Aussichten in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. In den USA zeigen die gleichen Indizes ebenfalls Anzeichen für eine Abkühlung des Preisdrucks.

Zentralbanktreffen und BRICS-Meeting als Wochenhighlights

Höhere Zinsen werden bleiben - das ist die zentrale Botschaft der geldpolitischen Entscheidungsträger aus aller Welt, die sich am Wochenende im beschaulichen Jackson Hole in Wyoming trafen, um sich über den wirtschaftlichen Zustand der Welt und die angemessene Geldpolitik auszutauschen. Laut Jerome Powell, dem Vorsitzenden der US-Notenbank, sei diese bereit, „die Zinsen weiter anzuheben, wenn es angemessen ist", während die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, versprach, die Kreditkosten so hoch wie nötig anzusetzen und sie dort zu belassen, bis die Inflation wieder ihr Ziel erreicht habe. Interessanterweise unterschieden sich die Reden der beiden Notenbanker sowohl in Ton als auch Zielsetzung deutlich. So sprach Jerome Powell ungewohnt klar über den aktuellen Stand der US-Geldpolitik und darüber, was nach Auffassung der Fed auf kurze Sicht getan werden müsse. Eine Entwarnung hinsichtlich der Höhe der heimischen wie weltweiten Inflation gab Powell nicht. Zwar gebe es einige ermutigende Anzeichen für Fortschritte, aber das Preisniveau sei weiterhin hoch und man werde auch zukünftig auf konkrete Daten reagieren, um sein Ziel zu erreichen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hingegen ging in ihrer Rede nicht wirklich auf die kurzfristigen politischen Entscheidungen ein, die die Zentralbank zu treffen hat. Stattdessen sprach sie viel ausführlicher über die großen, makroökonomischen Faktoren, die die politischen Entscheidungsträger in den kommenden Jahren auf Trab halten werden – wie die sich verändernde Struktur des Arbeitsmarktes, staatlich gelenkte Investitionen in die Energiewende oder neue Muster, die sich im globalen Handel entwickeln. Marktbewegend, weil kurzfristig relevanter, waren vor allem Jerome Powells Ausführungen - beziehungsweise deren Antizipation am vergangenen Freitag. So setzte der US-Dollar seine Rally auf den höchsten Stand seit dem 05. Juni fort und währungs- und zinssensitive Vertreter des Sektors, wie Gold, ließen zwischenzeitlich deutlich Federn. Zum Wochenstart erreichten die Renditen zweijähriger Staatsanleihen den höchsten Stand seit sieben Wochen.

Die Erwartungen an das letztwöchige Gipfeltreffen der BRICS-Staaten in Südafrika hinsichtlich der Ankündigung einer buchstäblich weltbewegenden Währungsneuordnung erfüllten sich nicht. Gerüchte über den dort möglicherweise bevorstehenden Beschluss der Einführung einer eigenen goldgedeckten Währung bewegen seit längerem die Gemüter, deren Bestätigung blieb bei diesem gerade deshalb mit so viel Spannung erwarteten Meeting jedoch aus, ebenso, wie die andernfalls zu erwartenden Kapriolen an den internationalen Währungs-, Finanz- und Rohstoffmärkten. Zumindest bisweilen, denn das sich nun, und erstmals seit 2010 überhaupt, um weitere Rohstoffschwergewichte erweiternde Staatenbündnis gewinnt zusehends an Bedeutung und stellt die Vormachtstellung der USA und der bisherigen Weltleitwährung selbstbewusst in Frage. Ein Angriff auf den US-Dollar - mit schwerwiegenden Implikationen für Weltwirtschaft und Handel sowie damit unweigerlich einhergehenden Neubewertungen sämtlicher Assetklassen - dürfte nur eine Frage der Zeit und im Grunde auch eine vollkommen natürliche Entwicklung sein. Immerhin repräsentieren die BRICS-Staaten ab kommendem Jahr nun gut 46 % der Weltbevölkerung und erwirtschaften, nach Kaufkraftparität, 37 % des globalen BIP.

Rohstoffmärkte mit gemischtem Bild

Nachdem der Ölpreis Anfang August auf den höchsten Stand seit fast neun Monaten geklettert war, überschatten seitdem wieder Konjunktur- und Zinssorgen einen grundsoliden physischen Markt. Gemäß den Daten der Internationalen Energieagentur (IEA) liegt die weltweite Ölnachfrage derzeit auf Rekordniveau. Der weltweite Kraftstoffverbrauch belief sich im Juni erstmalig auf durchschnittlich 103 Mio. Barrel pro Tag und könnte im August noch weiter angestiegen sein. Die Preise für Basismetalle sind nach wie vor von einem Konjunkturprogramm in China abhängig. Zwar konnten sich Vertreter, wie Kupfer, Platin und Silber mittlerweile von ihren Mehrmonatstiefs erholen, dennoch trüben die globalen Wirtschaftsaussichten auch jene der Eisen- und Basismetallmärkte ein. Gold bleibt trotz des Drucks durch den weiter steigenden US-Dollar sowie die anziehenden Realzinsen beeindruckend widerstandsfähig. Angesichts extremer Witterungsbedingungen sowie verschiedener Probleme in den Versorgungsketten stiegen die weltweiten Lebensmittelpreise zum ersten Mal seit drei Monaten wieder deutlich an. Reis erreichte den höchsten Stand seit 15 Jahren.

