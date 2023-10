Lesezeit: 3 min

Am Montag startet in Hamburg eine deutsch-französische Kabinettsklausur. Das zweitägige Treffen soll die Regierungen beider Länder zusammenschweißen. Es hakt vor allem in Energie- und Verteidigungspolitik.

Bundeskanzler Olaf Scholz mit Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich, im Juni in Potsdam. Jetzt treffen sie sich erneut in Hamburg. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: warum unter der Ampel die deutsch-französische Partnerschaft leidet

warum der Industriestrompreis die Beziehungen belastet

wie Deutschland Macron mit einem Militärprojekt verärgert hat article:full_access