Nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung auf eine Strompreisbremse für Industrie und Mittelstand verständigt. Doch Ökonomen sehen die Maßnahme kritisch.

Nach monatelangem Ringen hat sich die Bundesregierung auf eine Strompreisbremse für Industrie und Mittelstand verständigt. Die Preissenkung soll für fünf Jahre gelten, heißt es in einer noch internen Mitteilung der Bundesregierung, die der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorlag. Allein im nächsten Jahr gebe es Entlastungen von rund zwölf Milliarden Euro.

Unter anderem soll die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. Rund 350 besonders energieintensive Betriebe sollen zusätzlich besonders entlastet werden. Sie könnten so 2025 auf einen Kilowattpreis von sechs Cent kommen, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), der diese Höhe vorgeschlagen hatte. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte sich lange mit Blick auf die Verschuldung gewehrt, erklärt laut Mitteilung aber jetzt: "Alle Maßnahmen sind im Rahmen der Schuldenbremse finanziert."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einer sehr guten Nachricht für den Wirtschaftsstandort Deutschland: "Wir senken die Stromsteuer radikal, stabilisieren die Netzentgelte und setzen die Strompreiskompensation fort, damit die Unternehmen mit den aktuellen Strompreisen besser zurechtkommen können." Unternehmen hätten jetzt auf absehbare Zeit Planungssicherheit. Ökonomen hingegen sehen die Maßnahme in ersten Reaktionen durchaus auch kritisch:

JÖRG KRÄMER, COMMERZBANK-CHEFVOLKSWIRT:

"Es ist gut, dass der Staat die Stromsteuer für alle Unternehmen des produzierenden Gewerbes soweit wie möglich senkt. Auf Dauer sind die Strompreise für alle Unternehmen aber nur wettbewerbsfähig, wenn hierzulande mehr Strom produziert wird. Dazu muss der Ausbau der erneuerbaren Energie viel schneller vorangehen. Außerdem braucht es für Dunkelflauten eine zuverlässige Grundlast, die durch das Abschalten der Kernkraftwerke jedoch geschwächt wurde. Das Energieproblem der deutschen Wirtschaft ist noch lange nicht gelöst, die Unternehmen sind zu Recht beunruhigt."

VERONIKA GRIMM, WIRTSCHAFTSWEISE:

"Die Reduktion der Stromsteuer auf das europäische Minimum von 0,05 Cent je Kilowattstunde fordert der Sachverständigenrat schon lange. Es ist gut, dass die Bundesregierung diesen Weg nun endlich geht. Auch die Haushalte sollten einbezogen werden, denn die Energiewende geht umso schneller voran, je attraktiver die Elektrifizierung ist. Die Entlastungen der energieintensiven Industrie zu verlängern und noch zu erhöhen schafft für die Unternehmen sicherlich Erleichterung in einer angespannten Lage.

Aber es ist wichtig, zugleich den notwendigen Strukturwandel in den Blick zu nehmen. Am Strom-Großhandel ist ein Preis von fünf ct/kWh oder darunter schlicht nicht in Sicht. Auch 2030 werden es noch 8-10 ct/kWh sein - und das vor Netzumlagen und weiteren Abgaben. Es muss daher Priorität haben, die Substitution von energieintensiven Vorprodukten, etwa klimaneutralem Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol, durch Importe gemeinsam mit der Industrie auf den Weg zu bringen. Darauf sollte die Bundesregierung ihren Fokus legen, denn nur so können die darauf aufbauenden Wertschöpfungsketten auf Dauer erhalten werden. Für die Dämpfung der Strompreise wird die aus diesen Maßnahmen resultierende Reduktion der Nachfrage entscheidend sein."

CARSTEN BRZESKI, ING-CHEFVOLKSWIRT:

"Die Entscheidung der Regierung ist endlich mal ein gutes und starkes Zeichen. Fünf Jahre geben Planungssicherheit und verhindern die weitere Erosion des Standorts Deutschland. Wie stark der Einfluss kurzfristig ist, kann man schwer sagen. Das ist das Problem mit strukturellen Problemen und deren Lösung. Sie legen sich erst wie Mehltau auf die Wirtschaft und lösen sich auch nur langsam wieder auf. Für den mittelfristigen Ausblick hilft das aber enorm. Ich bin seit langer Zeit mal wieder begeistert."

JENS SÜDEKUM, PROFESSOR INTERNATIONAL ECONOMICS, HEINRICH-HEINE-UNIVERSITÄT DÜSSELDORF:

"Es ist fraglich, ob diese Steuersenkung große Auswirkungen haben wird. Mit der Senkung der Stromsteuer wird die Kilowattstunde Strom für die Unternehmen rund 1,5 Cent billiger. Das ist viel weniger als beim Wegfall der EEG-Umlage im Jahr 2022, wo es um mehr als sechs Cent ging. Die Unternehmen wurden also schon erheblich von Steuern und Umlagen entlastet und es ist offen, ob die erneute Stromsteuersenkung so viel zusätzlich bringen wird.

Für die energieintensive Industrie bietet das Paket bloß eine geringe Entlastung. Sie waren im Rahmen des Spitzenausgleichs ohnehin von der Stromsteuer befreit. Das wird nun verstetigt und die generelle Steuersenkung reduziert den bürokratischen Aufwand. Aber diese Unternehmen, die am stärksten unter dem Energiepreisschock in Folge des russischen Angriffskrieges leiden, hätten spürbarer entlastet werden müssen.

Insgesamt ist das Paket also eine teure Gießkannenförderung für alle, die kaum spürbare Effekte haben dürfte. Der Brückenstrompreis wäre gezielter, effektiver und am Ende für den Bund auch günstiger gewesen."

