Um die ambitionierten politischen Ziele zu erreichen, steht Deutschland vor gewaltigen Herausforderungen. Das birgt Risiken, aber auch große Chancen. Der deutsche Tüftlergeist ist gefragt.

Auch wenn der Fokus auf Erneuerbaren Energien liegt, ist die Expertise Deutschlands in Sachen Atomkraft ausgesprochen hoch. (Foto: dpa)

Kann Deutschland in 20 Jahren eine führende Rolle in Schlüsseltechnologien einnehmen? Für viele mag das nach einer technologischen Utopie klingen. Tech-Experten wie der ehemalige Manager und FDP-Politiker Thomas Sattelberg schlagen jedenfalls Alarm.

„Wir lieben unsere alten Konzerne, auch wenn sie margen- und innovationsarm dahinvegetieren. Wir können uns eigentlich eine neue Ökonomie nicht vorstellen“, meint Sattelberger im Interview mit dem Fachmagazin 1E9. Er sieht Deutschland in eine große Krise rutschen und einen „schmerzlichen Transformationsprozess“ kommen, der 10 bis 15 Jahre dauern würde.

Zugleich sieht Sattelberger darin auch etwas Positives. „Die Krise dieses Landes wird uns die Chance geben, uns zu erneuern.“ In diesem Artikel der DWN wird es mal nicht nur um strukturelle Probleme gehen. Stattdessen wollen wir vor allem erörtern, wo es vorangeht, welche Unternehmen Innovation fördern und somit dazu beitragen könnten, dass Deutschland 2040 tatsächlich ein Technologie-Vorreiter sein kann.

Lösungsansätze für das Energieproblem