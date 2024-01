Lesezeit: 3 min

Die Bahn muss dringend aufrüsten und will in den nächsten Jahren ihre Eisenbahnen verjüngen und aufstocken. Unter FDP-Verkehrsminister Volker Wissing soll endlich wieder investiert werden, nicht mehr auf Verschleiß gefahren werden. Der „ICE der Zukunft“ kommt ab dem Jahr 2025 Das eröffnet jetzt auch der Wirtschaft neue Chancen. Wer baut die neuen ICE-Züge?

In Italien hat Hitachi bereits mit dem „Blues Train" Fuß gefasst. Jetzt hoffen die Japaner auf Markteintritt in Deutschland - in Baden-Württemberg womöglich zuerst. (Foto: Hitachi Rail)