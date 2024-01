Lesezeit: 5 min

Wer sind die bekanntesten Unternehmer Deutschlands? Ob zur Inspiration, Motivation oder für interessante Fakten - diese Namen sollten Sie kennen!

Wer sich als Unternehmer in Deutschland einen Namen machen will, sollte sein Geschäft nicht nur möglichst erfolgreich leiten, sondern auch Innovationen fördern. Wer sich gesellschaftlich engagiert oder sich beispielsweise der Nachhaltigkeit verschreibt, wird schnell in besonderem Maße gewürdigt. Davon können sich andere Entrepreneure Deutschlands wiederum eine Scheibe abschneiden und motivieren lassen. Wir stellen Ihnen nachfolgend die aktuell bekanntesten Unternehmer Deutschlands vor, die für Erfolg und einen intelligenten Umgang mit Ressourcen stehen. Zudem zeigen wir Ihnen, welcher Award in Deutschland beste Unternehmer auszeichnet.

Unternehmerischer Erfolg kann in verschiedenen Branchen sichtbar werden

Innovationen können in ganz verschiedenen Branchen des deutschen Marktes sichtbar werden. So zeigt sich aktuell beispielsweise in der Glücksspielbranche Deutschlands ein großer Wandel. Seitdem der Glücksspielstaatsvertrag 2021 eingeführt wurde, konnten ein paar Online Casinos mitsamt deren Betreibern in besonderem Maße punkten. Zum Beispiel, indem sie Spielern besonders gute Bedingungen bieten oder mit attraktiven Belohnungen aufwarten. Auch die Sicherheit und das verantwortungsbewusste Spielerlebnis werden bei den Betreibern hervorragend umgesetzt, weshalb sich hier einige Unternehmer aktuell einen Namen machen. Auf dieser Seite wird gezeigt, was die Online Casinos mit deutscher Lizenz unterscheidet - und wodurch sich beste Anbieter auszeichnen. So sollen einige Regelungen beispielsweise dafür sorgen, dass deutsche Spieler vor der Glücksspielsucht geschützt werden:

Wartezeiten zwischen den Spielrunden

Einsatzlimits an den Games

Monatliche Einzahlungslimits für alle Spieler

So konnte sich beispielsweise der mittlerweile sehr bekannte Betreiber JackpotPiraten bei deutschen Spielern durchsetzen. Denn: Dieser bietet mehr als 1.000 verschiedene Spielautomaten hoher Qualität und hält damit die nötige Abwechslung bereit. Zudem können Sie als Spieler von attraktiven Neu- und Bestandskundenpromotionen profitieren. Der Anbieter punktet auch in vielen anderen Bereichen, was die unternehmerischen Fähigkeiten der Leitung widerspiegelt.

Innovativste Unternehmer Deutschlands 2023 mit dem “Entrepreneur of the Year” Award gewürdigt

EY Deutschland würdigt jedes Jahr die innovativsten und besten Unternehmer Deutschlands. Der Award wird immer wieder unter einem anderen Motto verliehen und ermöglicht es den Entrepreneuren, neue Kontakte zu knüpfen und zahlreiche weitere Vorteile zu nutzen. Das Programm ermöglicht es beispielsweise, an Fachveranstaltungen teilzunehmen und sich fortzubilden, sowie den eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern. Wer einen Award oder Ehrenpreis für sich ergattern kann, kann womöglich auch besondere Kooperationen in die Wege leiten. Genug Gründe also, sich der Jury zu stellen und in Interviews den Prüfungen der Jury standzuhalten. Hier können Sie einen Blick auf die wichtigsten Fakten zu EY werfen:

EY hat den “Entrepreneur of the Year” Award 1986 ins Leben gerufen

Dieser wurde erstmals in den USA vergeben

Mittlerweile findet der Wettbewerb in 60 Ländern statt

EY-Award stellt mit den renommiertesten Unternehmerpreis dar

Der Ehrenpreis für außergewöhnliches unternehmerisches und gesellschaftliches Engagement

Nicht nur der Entrepreneur of the Year Award steht jedes Jahr aufs Neue im Vordergrund: Auch der Ehrenpreis für außergewöhnliches unternehmerisches und gesellschaftliches Engagement wird unter Berücksichtigung strenger Kriterien verliehen. Im Jahr 2023 konnte dieser von Reinhold Würth abgeräumt werden, der als Vorsitzender Stiftungsaufsichtsrat der Würth-Gruppe fungierte und bereits sein 75. Arbeitsjahr startete. Auch an dessen Tochter Bettina Würth - Beirat der Würth-Gruppe - wurde der Preis verliehen. Das Vater-Tochter-Gespann stellt einen wichtigen Pfeiler der Gruppe dar, welche unter anderem gemeinnützige Zwecke fördert.

Da es sich bei Würth um einen globalen Player seiner Branche handelt, kommt die gemeinnützige Förderung der Gesellschaft auch besonders stark zugute. Erfahren Sie hier mehr zu den Kernfakten des deutschen Unternehmens:

Audience Award 2023

Der Publikumspreis wurde mit rund 25.000 Stimmen an den Gründer Franz-Josef Feilmeier vergeben, dessen Unternehmen in Niederbayern ansässig ist. Das Unternehmen Fenecon konnte durch seine Stromspeicher für jeden punkten, die auch durch E-Autobatterien zusammengeschaltet werden. Die Stromspeicher der Marke stehen für intelligentes Energiemanagement und sollen die künftige Eigenstromnutzung der Haushalte in Deutschland fördern. Die Energienutzung und Einspeisung soll durch die Stromspeicher Fenecons flexibilisiert und vereinfacht werden - damit auch wirklich jeder diese nutzen kann. Kein Wunder also, dass die Resonanz der Juroren so groß war.

Zuschauer, beziehungsweise Leser des Manager Magazins können also auf direktem Wege abstimmen, wer den Publikumspreis gewinnen und damit deutschlandweite Bekanntheit als innovativer Unternehmer abräumen darf. Damit wird mitbestimmt, welche Innovationen Deutschlands Herzen höherschlagen lassen.

Im Finale des World Entrepreneur of the Year im kommenden Jahr

Im Finale des World Entrepreneur of the Year im Frühling 2024 vertreten die Medizintechnikunternehmer Sebastian Büchert und Lars Sunnanväder. Zusammen mit dem Stent-Hersteller Bentley InnoMed werden sie gegen insgesamt 45 internationale Gewinner des Awards antreten, um die Chance auf den Weltmeister-Titel zu ergattern. Nominiert wurden die Medizintechnikunternehmer, weil sie sich auf besonders innovative Weise der Behandlung endovaskulärer Erkrankungen widmen. Das Unternehmen wurde weltweiter Marktführer für ballonexpandierende, ummantelte Stents und konnte allein im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 68 Millionen Euro erzielen.

Die Award-Abräumer

In der Kategorie Familienunternehmen hat es Unternehmerin Stephanie Mair-Huydts zu einem Award geschafft. Die Verlegerin konnte mit dem Unternehmen MairDumont, das als Wegweiser für Reisende bezeichnet wird und mit mehr als 500 Autoren zusammenarbeitet, den Award abräumen. Dem Reisenden soll Motivation dazu vermittelt werden, zum Entdecker zu werden und das Beste aus seinen Abenteuern herauszuholen. Die hohe Qualität und innovative Art und Weise des Unternehmens, Reisenden unter die Ame zu greifen, wird durch den Award gewürdigt. Foto: ALotOfPeople Foto: ALotOfPeople/iStock.com

In der Kategorie Junge Unternehmen wurden Hanno Renner und Jonas Rieke mit dem Award ausgezeichnet. Die Personio-Spitze und auch das 1.8000-köpfige Team des Unternehmens liefern ihren mehr als 10.000 Kunden jeden Tag aufs Neue Innovationen. Das Münchener Start-Up bietet HR-Management und Recruiting-Software für kleine bis mittelgroße Unternehmen an und hat es 2016 ganz ohne bezahlte Werbung rasant zu ersten Kunden geschafft.

Einen Entrepreneur of the Year Award hat sich aber auch Franz-Josef Feilmeier zusätzlich zu seiner Ehrenauszeichnung einholen können. Der Award wurde dem Unternehmer in der Kategorie Nachhaltigkeit verliehen, der er sich mit dem Unternehmen Fenecon verschrieben hat. Dieses wurde von Feilmeier 2011 gegründet, nachdem der Unternehmer in der PV-Branche Erfahrungen gesammelt hatte. Sein Ziel ist es, mit Fenecon das Erreichen der Energiewende durch erneuerbare Energien zu ermöglichen.

Jedes Jahr neue bekannte Unternehmer Deutschlands entdecken

Wer an bekanntesten Unternehmen Deutschlands interessiert ist, kann die Verleihung des Entrepreneur of the Year Awards jedes Jahr nachverfolgen und sich inspirieren lassen. Die Kandidaten repräsentieren, wie Innovationen heutzutage aussehen und wie Unternehmensführung nachhaltig durchgesetzt werden kann. Vor allem aber lässt sich ein Blick auf die besten Unternehmen Deutschlands in ihren jeweiligen Branchen werfen und herausfinden, worin ihr Erfolgskonzept liegt. Wer selbst zum erfolgreichen Unternehmer werden möchte, kann sich hier die nötige Motivation einholen.

Sie sind auch an international bekannten Unternehmern interessiert? Dann können Sie sich die Verleihung des World Entrepreneur of the Year Awards ansehen. Im Jahr 2023 wurde Doris Hsu mit der entsprechenden Auszeichnung gekürt, der Argentinien repräsentiert hat. Es handelt sich um den Gründer und CEO von Technysis. Das Unternehmen bietet innovative Bankenlösungen an und möchte Finanzlösungen vereinfachen.

Zusammenfassung

Wie Sie nun erfahren haben, gibt es einige bekannte Unternehmer in Deutschland, die sich nicht ohne Grund einen Namen gemacht haben. Die renommiertesten Awards legen ihren Fokus derzeit auf Unternehmer, die sich nachhaltigen Lösungen verschrieben haben und Innovationen in verschiedenen Branchen Deutschlands fördern. Alle ausgezeichneten Unternehmer Deutschlands haben eines gemeinsam: Nämlich die Liebe zu gesellschaftlichem Engagement und das Vorantreiben ihres Unternehmens.

Ob Franz-Josef Feilmeier, die Medizintechnikunternehmer Sebastian Büchert und Lars Sunnanväder oder die Personio-Spitze - nachhaltige Unternehmensführung mit dem Fokus auf Innovation kann auch andere Unternehmer inspirieren. Vor allem aber werden die Entrepreneure belohnt, die neue Ideen vorantreiben und sich nicht davor scheuen, Nachhaltigkeitsziele anzupacken, um das Leben der Deutschen künftig zu verbessern.