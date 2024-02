Lesezeit: 5 min

Architekten-Wettbewerb mit großer Ausstrahlung: Ein geplanter Umbau in Berlin-Moabit beherzigt vorbildlich das Thema Klimaschutz. Die Bauherrin zeigt so anderen Unternehmen in Deutschland neue Ansätze in der Immobilienwirtschaft auf. Das Gebäude versöhnt zugleich die Geschichte der Hauptstadt mit der Zukunft.

Geplanter Umbau in Berlin-Moabit: Der blau-weiße Betonbau von Paul Schwebes bleibt erhalten, der Parkplatz wird in Holzkonstruktion neu bebaut. (ALAS/Alarcon Linde Architects)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum Königstadt eine Institution des alten Berlin ist

Wofür sich deren mildtätige Stiftung heute einsetzt

Wie das Projekt auch architektonisch Zeichen setzt article:full_access