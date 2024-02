Lesezeit: 4 min

In der Nacht zum Samstag haben die USA ihren lang erwarteten Vergeltungsschlag gegen Terrormilizen im Irak und in Syrien durchgeführt. Dies war eine Reaktion auf einen Drohnenangriff, bei dem drei amerikanische Soldaten in Jordanien getötet wurden. Eine neue Stufe der militärischen Eskalation droht.

In der Nacht zum Samstag haben die USA aus der Luft Stützpunkte der Terrormilizen angegriffen (Foto: dpa) Foto: Sgt Lee Goddard

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Ziele die USA angegriffen haben

Vor welchen Dilemma US-Präsident Biden steht

Warum jetzt eine neue Stufe der Eskalation droht