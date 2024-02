Lesezeit: 3 min

In einem Brief an den Bundeskanzler haben CDU-Chef Friedrich Merz und der Chef der Landesgruppe der CSU im Bundestag, Alexander Dobrindt, Sofortmaßnahmen zur Belebung der Wirtschaft gefordert. Das Echo ist verhalten.

CDU-Vorsitzender Merz und CSU Landesgruppenchef Dobrindt: Brief an den Bundeskanzler. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Maßnahmen die Union vom Kanzler einfordert

Wie die Union die Wirtschaft entlasten möchte

Weshalb das Echo bisher eher verhalten ist article:full_access