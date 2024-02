Lesezeit: 3 min

Mit eindringlichen Worten weist Präsident Dittrich vom Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) auf eine Investitionskrise und die erdrückende Last der Bürokratie hin. Selbst in vermeintlich krisensicheren Bereichen wie dem Sanitär-, Heizungs- und Klimagewerbe wachsen die Herausforderungen. Es ist ein dringender Appell an die Politik, handfeste Lösungen zu bieten, um die Zukunft der Branche zu sichern

Die Handwerkskrise braucht jetzt dringend Entlastungsmaßnahmen seitens der Politik. (Foto: iStock/filmfoto) Foto: filmfoto

