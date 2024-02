Klammheimlich: Wie Polen Deutschland wirtschaftlich einholt

Lesezeit: 4 min

Grundsätzlich ist die Lage in Europa weiterhin angespannt: Der Krieg in der Ukraine, die Preisexplosionen und die Auswirkungen der Pandemie setzen den Europäern nach wie vor spürbar zu. Da fällt kaum auf, wie sehr Polen politisch an Gewicht zunimmt. Mittlerweile diskutieren die Regierung und Fachleute dort sogar konkret, wann das Land Deutschland wirtschaftlich einholt.

Ministerpräsident Donald Tusk spricht im polnischen Parlament: Klammheimlich steigert Polen seine Wirtschaftsleistung. (Foto: dpa) Foto: Michal Dyjuk

Lesen Sie in diesem Artikel: Wann Polen wirtschaftlich genauso stark sein könnte wie Deutschland

Wie die polnische Regierung das begründet

Wo der östliche Nachbar wesentlich stärker als die Deutschen ist article:full_access

