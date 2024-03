Lesezeit: 3 min

Die VW-Aktie ist zum Wochenschluss mächtig unter Druck geraten. Der Grund: Der Volkswagen-Konzern rechnet in diesem Jahr mit einem hohen Bedarf an Investitionsausgaben - darauf reagierten die Anleger alles andere als begeistert. Ob sich die Hoffnungen des Konzerns in die Investition erfüllen?

VW-Aktie unter Druck: Volkswagen steckt viel Geld in Technik und China. (Foto: dpa) Foto: Melissa Erichsen

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie viel Geld Volkswagen konkret wofür investieren möchte

Was sich der VW-Konzern von den Investitionen verspricht

Wie sich Anleger nun verhalten sollten article:full_access

