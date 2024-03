Lesezeit: 2 min

Laut Frühjahrsgutachten 2024 erlebt Deutschland eine deutliche Wachstumskorrektur. Die Wirtschaft steht vor konjunkturellen und strukturellen Hürden.

Kräne auf einer Baustelle am Alexanderplatz in Berlin (Symbolbild): Die Wirtschaft in Deutschland ist aus Sicht der fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute angeschlagen (Foto: dpa)

Foto: Soeren Stache