Chan Junis im Süden des Gazastreifens gilt als Stützpunkt der islamistischen Hamas. Nun kündigt Israel dort einen Truppenabzug an. Ob dies zu einem Durchbruch bei den neuesten Verhandlungen über eine Waffenruhe führt, an denen auch die CIA beteiligt ist, bleibt ungewiss.

Sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hat Israel einen Teilabzug seiner Truppen aus dem Palästinensergebiet eingeleitet. „Die 98. Kommando-Abteilung hat ihren Einsatz in Chan Junis beendet“, teilte die Armee am Sonntag mit. Sie habe den Gazastreifen verlassen, erhebliche Truppen verblieben jedoch im Gazastreifen. Die Stadt Chan Junis im Süden des abgeriegelten Küstengebiets gilt als wichtiger Stützpunkt der islamistischen Hamas. In Kairo sollten am Sonntag neue indirekte Verhandlungen über eine Waffenruhe beginnen - ob es einen Zusammenhang mit dem israelischen Abzug gab, blieb zunächst unklar. Jüngste Drohungen aus dem Iran versetzten Israel und die USA derweil in höchste Alarmbereitschaft.

Große Bodenoffensive möglicherweise beendet

Nach Angaben der Armee werden die Truppen den Gazastreifen verlassen, „um sich zu erholen und auf weitere Operationen vorzubereiten“. Israelische Medien deuteten den Teilabzug als Ende der großen Bodenoffensive, die am 27. Oktober vergangenen Jahres begonnen hatte. Künftig seien in der Stadt nur noch gezielte, punktuelle Einsätze geplant, schrieb die Nachrichtenseite ynet. Die Armee werde es den Einwohnern, die Chan Junis verlassen haben, erlauben, in ihre Wohnungen zurückzukehren. Der Abzug umfasse drei Brigaden, nun solle nur noch eine Brigade in dem Küstenstreifen bleiben, berichtete die Jerusalem Post.

Nach Angaben von Israels Generalstabschef Herzi Halevi ist jedoch ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen noch lange nicht in Sicht. „Der Krieg in Gaza dauert an, und wir sind weit davon entfernt, aufzuhören“, sagte Halevi. Hochrangige Funktionäre der islamistischen Hamas hielten sich in dem Küstengebiet weiter versteckt. „Wir werden sie früher oder später erreichen“, sagte er. „Wir werden keine Hamas-Brigaden aktiv lassen - in keinem Teil des Gazastreifens.“

Mehr als 33 000 Tote im Gazastreifen

Auslöser des Krieges war der Terrorangriff der Hamas auf das israelische Grenzgebiet am 7. Oktober bei dem mehr als 1200 Menschen getötet wurden. Es war das schlimmste Massaker in der Geschichte des Landes. Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Organisationen verschleppten dabei mehr als 250 Menschen in den Gazastreifen. Bis heute werden dort nach israelischen Informationen noch 133 Menschen festgehalten, davon sollen noch knapp hundert am Leben sein.

Mehr als 1,7 Millionen der insgesamt 2,2 Millionen Einwohner des Gebiets wurden nach UN-Angaben seitdem zu Binnenvertriebenen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde in Gaza wurden im vergangenen halben Jahr mehr als 33 000 Palästinenser getötet, unter ihnen zahlreiche Frauen, Kinder, Sanitäter, Journalisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Israel spricht von 12 000 getöteten Terroristen. Alle Zahlenangaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Israel Regierung unter Druck

Israels Führung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gerät angesichts der massiven Zerstörung und Zahl an Toten international immer mehr unter Druck. Selbst Verbündete üben offen Kritik. In den Vereinigten Staaten und Großbritannien mehren sich etwa Rufe nach einem Stopp der Waffenlieferungen an den jüdischen Staat.

Aber auch in Israel zeigen sich viele Menschen frustriert von den Bemühungen der Regierung, die von der Hamas verschleppten Geiseln zurückzuholen. Am Wochenende gingen Zehntausende Menschen in israelischen Städten gegen Netanjahus Regierung auf die Straße. Es handelte sich Medien zufolge um die größten Proteste seit dem 7. Oktober.

Angehörige der Verschleppten werfen Netanjahu etwa vor, einem Geisel-Deal im Wege zu stehen. Im Laufe einer einwöchigen Feuerpause Ende November hatte die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug entließ Israel 240 palästinensische Häftlinge aus seinen Gefängnissen.

Bericht: USA drängen Israel zu Zugeständnis

Am Wochenende trafen CIA-Direktor William Burns und eine Delegation der islamistischen Hamas für indirekte Gespräche über eine Waffenruhe und die mögliche Freilassung weiterer Geiseln in Kairo ein. Am Sonntagabend traf auch der katarische Ministerpräsident und Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ein. Der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad, David Barnea, wird israelischen Berichten zufolge nach einer Entscheidung des Kriegskabinetts ebenfalls noch anreisen.

Nach Hamas-Darstellung hat es bislang keine Fortschritte gegeben. Der katarische TV-Sender Al-Dschasira berichtete am Montagmorgen unter Berufung auf Kreise der islamistischen Terrororganisation, dass die israelische Delegation auf keine der Forderungen der Hamas eingegangen sei. Vertreter der Gruppe hätten Kairo demnach für Beratungen mit ihrer Spitze verlassen. Israelische Medien berichteten dagegen, beide Seiten hätten mehr Flexibilität gezeigt. Offizielle Angaben zum gegenwärtigen Verhandlungsstand gibt es bisher nicht.

Der staatsnahe ägyptische Fernsehsender Al-Kahira News hatte zuvor unter Berufung auf eine ranghohe ägyptische Quelle berichtet, dass es Fortschritte sowie eine Einigung über die grundlegenden Punkte zwischen allen beteiligten Parteien gebe. Die Gespräche sollten in den nächsten 48 Stunden fortgesetzt werden, hieß es. Eine mögliche Vereinbarung der Kriegsparteien soll auch eine Freilassung weiterer Geiseln der Hamas sowie palästinensischen Häftlingen in israelischen Gefängnissen vorsehen. Da Israel und die Hamas nicht direkt miteinander reden, treten die USA, Katar und Ägypten als Vermittler auf.

Ein Knackpunkt in den indirekten Verhandlungen war bis zuletzt die Frage, ob und wie viele durch Kämpfe vertriebene Zivilisten in den Norden Gazas zurückkehren dürfen. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge drängen die USA Israel in der Frage zu neuen Zugeständnissen. Damit wollen die USA als Israels wichtigster Verbündeter einen Durchbruch in den Verhandlungen ermöglichen, die seit Wochen in einer Sackgasse stecken. Auch Bemühungen, vor Beginn des laufenden muslimischen Fastenmonats Ramadan zu einer Einigung zu kommen, blieben erfolglos. Der Ramadan endet voraussichtlich am Dienstagabend.

Nach israelischen Medienberichten fordert Israel, dass Menschen vor einer Rückkehr in den Norden kontrolliert werden. Israel wolle damit sicherstellen, dass sich keine Terroristen unter sie mischen. Die Hamas lehne dies ab.

Möglicher iranischer Angriff erwartet

Unterdessen wurden am Sonntag neue Drohungen aus dem Iran laut. „Die (antiisraelische) Widerstandsfront ist bereit für alle möglichen Vergeltungsszenarien und keine israelische Botschaft weltweit ist sicher davor“, sagte General Jajhja Rahim-Safawi am Sonntag. Rahim-Safawi ist ein Berater des obersten iranischen Führers, Ajatollah Ali Chamenei.

Vergangene Woche waren unter anderem zwei iranische Brigadegeneräle bei einem Raketenangriff auf das iranische Botschaftsgelände in Damaskus getötet worden. Irans Staatsspitze machte kurz darauf Israel für die Attacke verantwortlich und drohte mit Vergeltung. Seitdem gibt es Befürchtungen eines iranischen Gegenschlags auf Ziele Israels oder dessen Verbündeten USA.