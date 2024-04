Lesezeit: 3 min

In Berlin steht Kai Wegner (CDU) unter Verdacht, seine Geliebte mit einem Senatorenposten bedacht zu haben. Ursula von der Leyen (CDU) wollte einen Parteifreund in Brüssel ins Amt hieven - und ist gescheitert. Nun hat auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Affäre am Hals. Darum soll sich nun ein Untersuchungsausschuss kümmern!

Stephan Weil (SPD) wollte eine Debatte über die höhere Bezahlung seiner Mitarbeiterin im Keim ersticken. Doch nun folgt wohl ein Untersuchungsausschuss (Foto: dpa) Foto: Julian Stratenschulte

Lesen Sie in diesem Artikel: Wer den Ministerpräsident warnte und nicht zu ihm durchdrang

Warum die Vorzimmerdame so wichtig ist für Weil - und die SPD

Wie das Büro-Drama sich mit Ansage hochgeschaukelt hat article:full_access

