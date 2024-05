Lesezeit: 5 min

Der Frust des deutschen Mittelstands ist gewaltig. Immer mehr Unternehmer denken über Verlagerung ihrer Produktionsbetriebe nach. Nach Polen oder in die USA zumeist - aber selbst die Schweiz scheint mehr zu bieten zu haben als „Made in Germany“. Das zeigt das immer wieder fassungslos ins Gespräch gebrachte Beispiel Stihl. Was fällt Wirtschaftsminister Habeck ein? Subventionen sollen die Dinosaurier der Industrie retten.

Mitarbeiter des Motorsägen- und Gartengeräteherstellers Stihl, fertigt Akkus für Geräte für professionellen Einsatz: Jetzt denkt Stihl über Verlagerung in die Schweiz nach. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der Mittelstand so frustriert ist

Welchem Konzept der Wirtschaftsminister folgt

Wie Deutschland viele seiner Hidden Champions verliert article:full_access

