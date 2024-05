Lesezeit: 4 min

Der Digitale Service Act (DAS), die neue EU-Verordnung für Anbieter digitaler Dienste, ist seit dem 17. Februar 2024 in Kraft. Auch Nicht-EU-Unternehmen, die ihre Dienste in der Europäischen Union anbieten, müssen sich an die Vorgaben halten. Chinesische Handelsriesen wie Shein oder Temu agieren nicht immer regelkonform und bekommen nun Gegenwind von den deutschen Behörden.

Laut einer Marktuntersuchung haben Shein und Temu als einzige Plattformen unter den Onlineriesen im Jahr 2023 einen signifikanten Zuwachs an Marktanteilen verzeichnet. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Auswirkungen chinesische Handelsriesen wie Shein und Temu auf den deutschen Onlinehandel haben

Welche fragwürdigen Geschäftspraktiken den chinesischen Plattformen vorgeworfen werden

Welche rechtlichen Konsequenzen und Anpassungen sie beachten müssen article:full_access

