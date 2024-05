Was ist Bitcoin und wie funktioniert es?

Lesezeit: 2 min

Bitcoin war die erste Kryptowährung auf dem Markt. Mittlerweile gibt es mehr als 19.000 unterschiedliche Kryptowährungen. Doch ist auch heute noch Bitcoin die beliebteste und bekannteste Währung in diesem Bereich. Wir möchten in diesem Beitrag etwa näher darauf eingehen, was Bitcoin ist und wie es funktioniert.