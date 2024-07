Solarstrom vom Meer: RWE an Pilotprojekt beteiligt

Lesezeit: 1 min

Das Energie-Unternehmen aus Essen engagiert sich bei der Stromgewinnung in der Nordsee. Immer wieder flattern derlei Meldungen in die Redaktion, die Hoffnung machen, dass es mit der Klima- und Energiewende doch noch vorangeht in Europa.

Die Solar-Testanlage „Merganser“ des Unternehmens SolarDuck schwimmt zwölf Kilometer vor der Küste von Scheveningen in der Nordsee. An dem Pilotprojekt ist auch der Energiekonzern RWE beteiligt. (Foto: dpa) Foto: -

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie das Projekt in der Nordsee Strom erzeugen soll

Wo sich die Plattformen im Meer genau befinden

Warum es vor allem um Erfahrungen bei dem Prrojekt geht article:full_access

