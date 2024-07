Lesezeit: 6 min

Sahra Wagenknecht sagt, sie habe Ökonomie studiert und sehe Dinge deutlich klarer seither. Mag sein! Aber sie verrät nicht, was sie über Russlands Beweggründe für den Überfall auf die Ukraine weiß oder wissen sollte. Für Putin geht es um ein simples Rechenexempel - freilich nicht um das Leben der Soldaten oder Zivilisten, sondern um die wirtschaftliche Bilanz des Krieges. Was unter dem Strich übrig bleibt? Russlands Reingewinn an reichen Ressourcen.

Das Bild zeigt die Verdampfung von Lithium an einer Anlage zur Herstellung von Lithiumcarbonat in Südamerika. Auch die Ukraine besitzt umfangreiche Bodenschätze, was dieses Land zu einem wichtigen Akteur für die europäische Industrie machen könnte (Foto: dpa). Foto: Alexis Demarco

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die wirtschaftlichen Kosten des Ukrainekrieges für Deutschland und andere betroffene Länder sind

Welche Bedeutung die Bodenschätze der Ukraine für die geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen der beteiligten Länder haben

Wie die russischen Besetzungen und die Kriegsfolgen die zukünftige Entwicklung der Ukraine und Europas beeinflussen article:full_access

