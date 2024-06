Lesezeit: 3 min

Der Europäische Rechnungshof hat sich mit der im April 2023 eingeführten Gas-Plattform der EU beschäftigt und am Montag erste Ergebnisse vorgelegt. „Aggregate EU“, so der Name, ist demnach alles andere als ein Erfolgsmodell: Bei der nächsten Krise wird es wohl wieder zu heftigen Preisschwankungen in der EU kommen - daran ändert auch das viel gepriesene Solidaritätsprinzip der Mitgliedsstaaten nichts. Es müssten erst noch Hausaufgaben erledigt werden, so die Warnung.

Gasleitungen mit Absperrventilen führen in einen Erdgasspeicher der Ungarischen Gasspeicher Gesellschaft im Dorf Zsana. (Foto: dpa) Foto: Attila Volgyi

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum die Idee von „Aggregate EU“ gut war, aber die Umsetzung noch in der Praxis scheitert

Weshalb sich Putin mal wieder über die träge EU ins Fäustchen lachen wird

Was Verbraucher und Firmen bei der nächsten großen Krise befürchten müssen article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen