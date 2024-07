Lesezeit: 3 min

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat nicht weniger als eine volle Breitseite aus den eigenen Reihen erhalten - in den USA würde von „Friendly fire“ sprechen. In einem Brief an den sehr geehrten Kollegen Pistorius, erläutern Parteichef Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann die FDP-Position, wonach sowohl Wiedereinsetzung der Wehrpflicht als auch die Musterung abgelehnt wird.

Heckenschützen gesichtet: Boris Pistorius (SPD), Bundesminister der Verteidigung, und Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, beobachten die Nato-Übung „Arctic Defender“ 2024 auf der Eielson Air Force Base bei Fairbanks im US-Bundesstaat Alaska (Foto: dpa). Foto: Kay Nietfeld

Lesen Sie in diesem Artikel: Welcher Flügel in der FDP plötzlich die Oberhand in der Fraktion gewinnt

Warum die Verteidigungsfähigkeit künftig wohl auf Schultern von Union und SPD liegt

Weshalb Boris Pistorius in den USA zum 75. Nato-Jubiläum nun belämmert dasteht article:full_access

Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar Hier anmelden

Anmelden

Registrieren Benutzername oder Email-Adresse Passwort Code (just numbers) Anmelden Wenn Sie zuvor über FB / G + angemeldet waren, verwenden Sie bitte die Funktion 'Passwort vergessen' und geben Sie dort Ihre E-Mail-Adresse ein. Sie erhalten dann einen Link über den Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Passwort vergessen? Nach Eingabe Ihres Namens oder Ihrer Emailadresse erhalten Sie eine Email, in der Sie sich anmelden und ein Passwort festlegen können. Benutzername oder Email Absenden Lesen Sie viele Artikel kostenfrei. Newsletter bestellen, registrieren und weiterlesen.

Keine Verpflichtung - kein Abo. Emailadresse Passwort Passwort wiederholen Ich erkläre mich mit den AGB einverstanden (AGB...) Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mir der tägliche redaktionelle Email-Newsletter DWN-Telegramm an meine Emailadresse geschickt wird. Diese Einwilligung kann ich jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der BF Blogform Social Media GmbH widerrufen, z.B. per Email an leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Registrieren Sie sind bereits registriert? Anmelden Hilfe bei der Anmeldung und Registrierung: leserservice@deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Es gelten unsere AGB und Datenschutzbestimmungen