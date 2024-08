Lesezeit: 6 min

Juli und August sind die beliebtesten Urlaubsmonate. Doch so schön der Urlaub auch sein mag, die Rückkehr in den Job macht vielen Arbeitnehmern zu schaffen: Der Posteingang quillt über, es gibt Informationslücken, möglicherweise gibt es andere Strukturen oder neue Kollegen. Mit diesem Leitfaden wollen wir Ihnen den Übergang vom Urlaub in den Arbeitsalltag erleichtern - mit Expertentipps von Jens Usebach, Fachanwalt für Arbeitsrecht.

Nach dem Urlaub wieder in den Job zurückzukehren, ist nicht so einfach, wie viele Arbeitnehmer denken. Es kann helfen, den ersten Arbeitstag nach dem Urlaub im Voraus zu planen. Und genau dafür ist der DWN-Ratgeber hilfreich: So können Sie Ihren ersten Tag nach dem Urlaub optimal strukturieren.

Es ist zu empfehlen, sich im Voraus zu überlegen, wie man am angenehmsten wieder in den Arbeitsrhythmus zurückfindet. Vielleicht ist es für Sie sinnvoll, nicht sofort direkt am Tag nach der Urlaubsreise mit der Arbeit zu beginnen. Stellen Sie sich vor, gestern waren Sie noch am Strand in Spanien und heute sitzen Sie schon wieder im Büro - gönnen Sie sich wenigstens ein paar Tage zwischen dem letzten Tag am Urlaubsort und dem ersten Arbeitstag.

Manche Gesundheitsexperten raten sogar davon ab, gleich am Montag anzufangen. Wenn man erst am Dienstag oder später anfängt, verkürzt sich die erste Arbeitswoche - und nach der Urlaubsrückkehr am Sonntag bleibt so wenigstens ein Tag, um sich wieder an den normalen Alltag zu gewöhnen.

Wenn Sie bereits wieder bei der Arbeit sind, wie sollten Sie dann fortfahren? Ganz unten in diesem Ratgeber-Artikel finden Sie zusätzlich konkrete Expertentipps von Jens Usebach, Fachanwalt für Arbeitsrecht. Er zeigt Ihnen rechtliche Aspekte auf, die beim Wiedereintritt in den Arbeitsalltag nach dem Urlaub zu beachten sind. Zum Beispiel darf der Arbeitgeber nicht einseitig Überstunden am ersten Tag anordnen.

Zuvor finden Sie hier jedoch einen Schritt-für-Schritt-Leitfaden für Arbeitnehmer. Weiterlesen Arbeit und Urlaub: Kein Feierabend und ständig erreichbar. Aus Sucht oder Angst?

Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub: Sicht eines Arbeitnehmers

Bevor Sie in den ersten Arbeitstag starten, ist es sinnvoll, den Tag zu strukturieren. Schreiben Sie eine Liste, was Sie an diesem Tag erledigen müssen. Planen Sie lieber keine persönlichen Meetings direkt nach der Arbeit. Es kann vorkommen, dass es am ersten Tag nach einer langen Pause besonders viele Aufgaben gibt, zum Beispiel das Abarbeiten von eingegangenen E-Mails. Weniger Meetings erleichtern den ersten Tag, weil Sie Ihre Arbeit nicht allzu oft unterbrechen müssen.

Es wäre praktisch, die To-Do-Liste so zu erstellen, dass Sie nur die wichtigsten Aufgaben aufschreiben, also alles, was an dem Tag unbedingt erledigt sein muss. Es wäre aber auch möglich, zwei Spalten zu erstellen: eine für die wichtigsten Aufgaben und eine für die weniger relevanten, falls noch Zeit übrig bleibt. Priorisieren Sie Ihre Aufgaben, damit Sie jederzeit den Überblick behalten. Hier ein Beispiel einer To-Do-Liste:

Wichtigste Aufgaben

1. E-Mails und Nachrichten prüfen und beantworten

2. Dringende Projekte fortsetzen oder abschließen

3. Anstehende Deadlines überprüfen und planen

4. Meeting mit dem Team zur Besprechung der aktuellen Projekte

5. Wichtige Telefonate führen

Weniger wichtige Aufgaben (falls Zeit übrig bleibt)

1. Langfristige Projekte prüfen und updaten

2. Schreibtisch und Arbeitsbereich organisieren

3. An Fortbildungen oder Webinaren teilnehmen

4. Netzwerken und Beziehungen pflegen

5. Ideen und Vorschläge für zukünftige Projekte notieren

Mit dieser Struktur können Sie Ihren ersten Arbeitstag nach dem Urlaub effizient und stressfrei gestalten.

System-Updates wahrnehmen

Gleichzeitig oder gleich nachdem Sie Ihre To-Do-Liste erstellt haben, aktualisieren Sie Ihre Software oder Systeme auf den neuesten Stand. Sonst kann es sein, dass Sie für die Arbeit relevante Programme nicht nutzen können. So funktioniert es zum Beispiel mit Lohn & Gehaltabrechnungsprogrammen wie Lexware. Wenn Sie die aktuellsten Updates nicht wahrnehmen, können Sie mit dem Programm nicht arbeiten.

Tipp: Lesen Sie bis zum Ende, um zu erfahren, welche rechtlichen Aspekte bei der Rückkehr aus dem Urlaub zur Arbeit zu beachten sind. Der letzte Abschnitt enthält exklusive Tipps von einem Fachanwalt für Arbeitsrecht!

Gespräch mit dem Arbeitgeber führen

Vereinbaren Sie ein kurzes Meeting mit Ihrem Vorgesetzten, um ein Status-Update über laufende Projekte und wichtige Entwicklungen während Ihrer Abwesenheit zu erhalten. Besprechen Sie die aktuellen Prioritäten und welche Aufgaben sofort nach Ihrer Rückkehr Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Falls während Ihrer Abwesenheit Vertretungsregelungen getroffen wurden, holen Sie sich Feedback darüber ein, wie die Übergabe und Rückübernahme der Aufgaben gelaufen ist.

Update von den Kollegen bekommen

Nehmen Sie sich Zeit, um mit Ihren Kollegen über wichtige Entwicklungen, Meetings oder Änderungen zu sprechen, die während Ihres Urlaubs stattgefunden haben. Danken Sie Ihren Kollegen für ihre Unterstützung während Ihrer Abwesenheit und klären Sie offene Punkte oder Übergaben. Erhalten Sie Updates zu Projekten, an denen Sie beteiligt sind, und klären Sie eventuelle offene Fragen.

Kalender überprüfen

Überprüfen Sie Ihren Kalender und aktualisieren Sie geplante Termine oder Meetings, die während Ihrer Abwesenheit festgelegt wurden. Planen Sie lieber nicht so viele Termine am ersten Arbeitstag nach Ihrer Abwesenheit. Nach einer langen Pause ist es sowieso ziemlich schwer, sich zu konzentrieren und motiviert zu sein. Wenn Sie gleich zu viele Aufgaben übernehmen, kann es zur Überforderung führen.

E-Mails und Nachrichten lesen

Arbeiten Sie Ihre E-Mails und Nachrichten systematisch ab. Priorisieren Sie wichtige und dringende Nachrichten. Zum Beispiel können Sie bei Outlook Ihre Nachrichten in unterschiedliche Ordner sortieren, wie „Sehr wichtig“, „Wichtig“ und „Nicht zu wichtig“. Eine andere Möglichkeit ist die Sortierung nach Absendern, wie „Vorgesetzte“, „Kollegen“, „Kunden“ und „Weiteres“. Oder Sie sortieren Ihre E-Mails nach Datum: „am 10.07.“, „am 11.07.“, „am 12.07.“.

Wieder ins Team eingliedern

Soziale Aspekte spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Rückkehr aus dem Urlaub. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich informell mit Ihren Kollegen auszutauschen und über persönliche Erlebnisse während des Urlaubs zu berichten. Finden Sie Ihren eigenen Rhythmus wieder und planen Sie kleinere Pausen ein, um den Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag zu erleichtern.

Arbeitszeitnachweise prüfen

Überprüfen Sie, ob alle Urlaubstage korrekt im System erfasst wurden. Melden Sie sich rechtzeitig zurück, wenn dies im Unternehmen vorgeschrieben ist. Informieren Sie gegebenenfalls die Personalabteilung oder Ihren Vorgesetzten über Ihre Rückkehr aus dem Urlaub.

Änderungen der Compliance-Regelungen prüfen

Stellen Sie sicher, dass alle Arbeitsschutzvorschriften weiterhin eingehalten werden. Überprüfen Sie eventuelle Änderungen in Compliance-Richtlinien oder betrieblichen Regelungen, die während Ihrer Abwesenheit eingeführt wurden.

Rechtliche Aspekte der Rückkehr aus dem Urlaub: Rechtsanwalt kommentiert

Für weitere Profitipps hat die DWN den Rechtsanwalt Jens Usebach befragt, welche rechtlichen Schritte Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Zusammenhang mit dem ersten Arbeitstag nach dem Urlaub beachten müssen. Wussten Sie beispielsweise, dass Sie nicht einfach aus dem Hotel am Urlaubsort im „Homeoffice“ arbeiten dürfen? Weitere spannende Informationen zu diesem Thema finden Sie im Folgenden. Die Kommentare des Rechtsanwalts werden als „Fragen und Antworten“ vorgestellt.

Welche rechtlichen Anforderungen gibt es für die Anwesenheit am ersten Tag nach dem Urlaub (für Arbeitgeber und Arbeitnehmer)?

Am ersten Tag nach dem Urlaub gibt es keine Schonfrist. Der Arbeitnehmer muss beim Arbeitgeber erscheinen, wenn es keine Homeoffice-Regelung gibt. Und selbst beim Homeoffice muss der Arbeitnehmer von Zuhause aus seine Arbeitsleistungen erbringen. Er darf nicht einfach im Hotel am Urlaubsort im „Homeoffice“ arbeiten. Das Wegerisiko nach dem Urlaub beim Arbeitgeber erscheinen zu können, liegt beim Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer muss also dafür sorgen, dass er pünktlich auf der Arbeit erscheint. Wenn er nach dem Urlaub zu spät kommt und deshalb keine Arbeitsleistungen erbringen kann, hat er für diese Zeit grundsätzlich auch keinen Anspruch auf Vergütung durch den Arbeitgeber.

Ob der Arbeitnehmer etwas für die Verspätung kann, ist übrigens egal. Wenn ein Arbeitnehmer ahnt, dass er aus dem Urlaub nicht rechtzeitig nach Hause kommen kann, sollte er seinen Arbeitgeber frühzeitig informieren. Der Arbeitnehmer muss auch Alternativen suchen, um nach Hause zu kommen, wie anderer Flug, Bahnreise, Mietwagen etc. Auch für Arbeitnehmer, die zu spät aus dem Urlaub kommen, kann eine Abmahnung oder - wenn es sich nicht um die erste Verspätung handelt - eine Kündigung drohen.

Welche besonderen Regelungen gibt es nach dem Urlaub bezüglich der Arbeitszeit?

Arbeitgeber können Überstunden – auch am ersten Tag nach dem Urlaub – nicht einfach so einseitig anordnen. Dafür genügt das Weisungsrecht des Arbeitgebers nicht. Wenn es keine Regelung im Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder einer Betriebsverordnung über Überstunden gibt, muss ein Arbeitnehmer nicht einfach den Wunsch des Arbeitgebers nach Überstunden befolgen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssen sich auf die Überstunden einigen.

Nur in Ausnahmefällen, kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer einseitig anweisen, Überstunden zu leisten. Dies gilt bei Not- und Katastrophenfällen. Der Arbeitgeber muss hier nachweisen, dass es sich um eine Situation handelt, die seine Existenz bedroht. In diesem Fall kann sich aus der Treuepflicht des Arbeitnehmers die Ableistung von Überstunden ergeben.

Welche Rechte hat man, wenn man nach dem Urlaub direkt zu Überstunden verpflichtet wird?

Wenn der Arbeitgeber direkt nach dem Urlaub Überstunden anordnet, kann der Arbeitnehmer verlangen, dass diese Überstunden zusätzlich zum normalen Lohn ausbezahlt werden. Dies ist auch der Regelfall. Durch freie Tage können Überstunden nur ausgeglichen werden, wenn der Arbeitnehmer damit einverstanden ist. Der Arbeitnehmer hat nämlich einen Beschäftigungsanspruch gegen den Arbeitgeber. Eine Freistellung kommt da nur als Ausnahme in Betracht.

Was sind die Arbeitnehmerrechte, wenn nach dem Urlaub Probleme am Arbeitsplatz festgestellt werden?

Im Falle von Konflikten über Arbeitszeiten, Überstunden etc. kann sich der Arbeitnehmer an den Betriebsrat wenden, wenn ein solcher vorhanden ist. Auch der Vorgesetzte, Geschäftsführer oder die Personalabteilung sind ein Ansprechpartner. Im Fall von schwerwiegenden Konflikten und Problemen kann der Gang zum Fachanwalt für Arbeitsrecht der richtige Weg sein. Notfalls kann eine Klage vor dem Arbeitsgericht geführt werden. Hier können Konflikte und Probleme gerichtlich gelöst werden.

Wie geht der Mitarbeiter korrekt vor, wenn er Verstöße während seiner Abwesenheit bemerkt?

Auch in diesem Fall lohnt sich zunächst der Gang zum Vorgesetzten oder zum Geschäftsführer. Wenn ganz besonders schwere Verstöße festgestellt werden, kann sogar der Gang zur Polizei richtig sein. Dies gilt aber nur bei Straftaten.

Wenn die Unstimmigkeiten oder Verstöße solche sind, die gegen firmeninterne Regelungen verstoßen oder gegen Gesetze außerhalb des Strafrechts, muss in diesen Fällen zunächst der Vorgesetzte bzw. die Geschäftsführung informiert werden. Erst anschließend könnte der Gang zu den Behörden (Aufsichtsbehörden) denkbar sein.

Erster Tag nach dem Urlaub: Besser mit Struktur!

Die Rückkehr aus dem Urlaub kann herausfordernd sein. Ein gut strukturierter Wiedereinstieg erleichtert den Übergang zurück zur Arbeit. Erstellen Sie eine To-Do-Liste, um Ihre Aufgaben zu priorisieren und den Tag zu planen. Stellen Sie sicher, dass alle Systeme aktualisiert sind und führen Sie ein Gespräch mit Ihrem Vorgesetzten, um ein Update zu laufenden Projekten zu erhalten. Klären Sie offene Punkte mit Kollegen und überprüfen Sie Ihren Kalender sowie E-Mails.

Soziale Interaktionen und kleine Pausen helfen beim Wiedereingliedern ins Team. Rechtlich sollten Sie pünktlich erscheinen und Überstunden nur nach Vereinbarung leisten. Bei Problemen oder Unstimmigkeiten sind der Vorgesetzte oder ein Fachanwalt für Arbeitsrecht die richtigen Ansprechpartner.