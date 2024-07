Lesezeit: 2 min

Die Nato-Staaten beschleunigen die Lieferung von F-16-Jets an die Ukraine. USA, Niederlande und Dänemark haben am Dienstag beim Nato-Gipfel in Washington erklärt, dass der Transfer der F-16-Jets bereits begonnen hat. Diese westlichen Kampfflugzeuge sollen noch diesen Sommer zur Verteidigung gegen den russischen Angriff eingesetzt werden. Was das für die Nato-Pläne der Ukraine bedeutet!

Zwei Kampfflugzeuge vom Typ F-16: Die USA, Deutschland und weitere Verbündete versprachen der Ukraine zusätzliche Unterstützung zur Abwehr russischer Luftangriffe (Foto: dpa). Foto: Harald Tittel

Lesen Sie in diesem Artikel: Ukraine erhält F-16-Jets zur Abwehr russischer Angriffe

Nato bezeichnet den Beitritt der Ukraine als "irreversibel"

Biden kündigt zusätzliche Ausrüstung zur Luftabwehr an article:full_access

Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen. Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.