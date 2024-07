Lesezeit: 5 min

Die Frage, ob Joe Biden zu alt ist, um noch einmal als Kandidat bei den Präsidentschaftswahlen in den USA anzutreten, elektrisiert Amerika. Seit der verheerenden Fernseh-Debatte mit Donald Trump am vergangenen Donnerstag, gibt es kaum ein anderes Thema mehr in den US-Medien. Die Leitartikler und Kommentatoren beginnen gerade, sich einzuschießen, während die Parteispitzen noch hadern, ob sie den Präsidenten vom Rückzug überzeugen sollten. Ein Blick ins Geschichtsbuch ist kein gutes Omen: 1968 hat Präsident Lyndon B. Johnson ebenfalls den Weg freigemacht - jedoch gegen den Republikaner Richard Nixon verloren.

In Schockstarre: US-Präsident Joe Biden verlässt während einer Werbepause die Bühne während einer Präsidentschaftsdebatte mit Donals Trump. (Foto: dpa) Foto: Gerald Herbert

Lesen Sie in diesem Artikel: Welche Parallelen sich zum US-Wahlkampf 1968 aufdrängen

Warum selbst deutsche Politiker am liebsten den Stecker ziehen wollen

Wer vielleicht zuletzt auf Joe Biden einfluss nehmen könnte article:full_access

