Superwahljahr 2024: Ist der Westen bald Geschichte?

Lesezeit: 5 min

Das Jahr 2024 ist ein entscheidendes Wahljahr. Ob Europawahlen, Kommunalwahlen in Deutschland und Ungarn oder Präsidentschaftswahlen in Österreich und den USA - die politische Landschaft des Westens könnte sich in diesem Jahr grundlegend verändern. Der Ausgang der Urnengänge wird nicht nur über die Zukunft einzelner Nationen entscheiden, sondern auch über das Schicksal der EU und der USA auf der Weltbühne insgesamt. Ist der Westen bald Geschichte – und droht die eigentliche Gefahr tatsächlich von außen?

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Kleiner Parteitag der Bayern-SPD zu Europa in der kleine Meistersingerhalle in Nürnberg. Im Zentrum steht die Listenaufstellung der bayerischen Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl 2024. (Foto: dpa) Foto: Daniel Löb

Lesen Sie in diesem Artikel: Im Herbst vergangenen Jahres sorgten zwei Wahlen international für Aufsehen: Aus der Präsidentenwahl in Argentinien ging Javier Milei als Sieger hervor. Ein Rechtspopulist, der sich selbst als... Im Herbst vergangenen Jahres sorgten zwei Wahlen international für Aufsehen: Aus der Präsidentenwahl in Argentinien ging Javier Milei als Sieger hervor. Ein Rechtspopulist, der sich selbst als... article:full_access