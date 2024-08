Lesezeit: 3 min

Bei der zuletzt heiß diskutierten Fernwärme bahnen sich regulatorische Änderungen an. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck plant Anpassung an einem bislang relativ intransparenten Markt, der für die kommunale Wärmewende von entscheidender Bedeutung ist.

Fernwärmeleitungen in der Pumpenhalle eines Heizkraftwerks - Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck plant Änderungen am Fernwärmemarkt. (Foto: dpa)

Schon wieder geht es um das Thema Wärmewende und Heizungen. Im Fokus von Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck stehen dieses Mal aber nicht die absatzschwächelnden Wärmepumpen, die sich sich zunehmend verbreitenden Balkonkraftwerke oder der peinliche Anstieg bei den Verkäufen von Ölheizungen, sondern das Fernwärmenetz. Fernwärme soll eine zentrale Rolle in der (kommunalen) Heizwende spielen, doch Verbraucherschützer fordern seit langem mehr Transparenz und Fairness in diesem bislang intransparenten Markt.

Das Wirtschaftsministerium plant nun Reformen bei der Fernwärme-Verordnung, um Verbraucher besser vor überhöhten Fernwärmepreisen zu schützen. Die geplante Änderung soll für mehr Wettbewerb und Kostentransparenz sorgen.

Was ist überhaupt Fernwärme?

Laut Daten des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) werden rund 70 Prozent der Heizungen in Deutschland noch mit Gas oder Öl betrieben, während der Anteil der Fernwärme bei etwa 15 Prozent liegt – zum Vergleich: in Schweden sind es 60 Prozent, wobei hier vor allem Biomasse (also Holzverbrennung) als Wärmequelle dient.

Fernwärme stammt meist aus einem Kraft- oder Heizwerk in der Nähe und wird durch isolierte Rohre zu den Haushalten geleitet. Zukünftig sollen die Wärmenetze verstärkt aus erneuerbaren Energien gespeist werden.

Kommunale Wärmeplanung und die Heizwende

Im November 2023 hatte der Bundestag das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung beschlossen. Die Regelung sollte unter anderem dazu führen, dass Kommunen ihre Fernwärmenetze ausbauen und somit der lokalen Bevölkerung eine weitere Alternative zum klimafreundlicheren Heizen bieten.

Der Erfolg ist bisher überschaubar, denn die Kosten sind aufgrund der Monopolstellung der Wärmenetzbetreiber und fragwürdigen Preisanpassungsklauseln ziemlich hoch. Die Preisgestaltung im Fernwärmemarkt ist derzeit für viele Verbraucher schwer verständlich. Es gibt auch erhebliche regionale Preisunterschiede, was die Nachvollziehbarkeit zusätzlich erschwert. Zudem ist für viele Haushalte - vor allem in ländlichen Gebieten - der Anschluss an ein Fernwärmenetz überhaupt nicht möglich.

Bis Mitte 2026 in Großstädten und bis Mitte 2028 in allen anderen Kommunen sollen Pläne vorliegen, die Hauseigentümern Klarheit darüber verschaffen, ob sie an ein Fernwärmenetz angeschlossen werden oder alternative Heizlösungen wie Wärmepumpen in Betracht ziehen müssen. Mittelfristig will der Bund 100.000 Haushalte pro Jahr an Wärmenetze anschließen.

Geplante Änderungen der Fernwärme-Verordnung

Zu den geplanten Änderungen der Fernwärme-Verordnung gehören erweiterte Veröffentlichungspflichten für Fernwärme-Versorger. Künftig soll eine Musterrechnung im Internet bereitgestellt werden, die eine verständliche Nachvollziehbarkeit von Preisänderungsklauseln ermöglicht. Auch die Preisbestandteile sollen detailliert aufgeführt werden. Zudem sollen Kunden neue Anpassungsrechte bezüglich der vereinbarten Wärmeleistung erhalten. Die Vertragslaufzeiten für Folgevereinbarungen sollen von bisher 10 Jahren auf 5 Jahre verkürzt werden.

Thomas Engelke vom Verbraucherzentrale-Bundesverband lobt den Entwurf des Ministeriums als Fortschritt für private Verbraucher, insbesondere durch mehr Transparenz bei der Informationsveröffentlichung und klarere Vorgaben zu Preisänderungsklauseln. Allerdings kritisiert er das Fehlen einer bundesweiten Preisaufsicht, die angesichts der monopolartigen Strukturen im Fernwärmemarkt dringend notwendig sei. Laut Engelke müsse die Heizwende mit einem effektiven Schutz der Verbraucher vor "schwarzen Schafen" einhergehen.

Positionen aus der Energiebranche

Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW, betont die Bedeutung der Fernwärme für die Wärmewende und weist auf den Bedarf an erheblichen Investitionen hin. Planungs- und Investitionssicherheit seien daher unerlässlich. Sie begrüßt, dass der Gesetzentwurf keine Preisobergrenze (Price Cap) vorsieht, da dies einen starken Markteingriff darstellen würde.

Auch die Monopolkommission warnt vor überhöhten Fernwärmepreisen, die die Akzeptanz der Heizwende gefährden könnten. Das Bundeskartellamt hat bereits Verfahren gegen sechs Fernwärmeversorger wegen Verdachts auf übermäßige Preiserhöhungen eingeleitet. Ingbert Liebing vom Stadtwerkeverband VKU lehnt hingegen eine Preisaufsicht als "kontraproduktiv" ab und betont, dass es bereits ausreichende gesetzliche Regelungen und Kontrollmechanismen gebe. Zudem verweist er auf die Fernwärme-Preistransparenzplattform der Energieverbände.

Aktuelle Preisentwicklungen bei Fernwärme

Ein Sprecher des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) erklärt, dass jedes Wärmenetz individuell ist und sich die Preise lokal stark unterscheiden. Obwohl sich die Gaspreise nach den massiven Anstiegen in den Jahren 2022/23 stabilisiert haben, werden diese in der Fernwärme erst mit Verzögerung an die Verbraucher weitergegeben. Dadurch können Preisspitzen abgefedert und zeitlich gestreckt werden. Mit den Preisanpassungen im Januar 2025 könnte die "Energiepreis-Krise" bei der Fernwärme voraussichtlich überwunden sein.

Abschließend betont der VKU-Sprecher, dass ein Vergleich zwischen Fernwärme- und Gaspreisen immer auf einem "Vollkostenvergleich" basieren sollte, der auch die Kosten für den Einbau eines Gaskessels berücksichtigt.