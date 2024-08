Lesezeit: 1 min

Die öffentlichen Versorger zogen im Jahr 2022 mehr als 5,3 Milliarden Kubikmeter Wasser aus der Natur. Das besagen die jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Woher genau stammt es? Und wo fließt es hin? Ein kurzer Wasserbericht in den DWN.

Zwei Frauen sitzen unter einem Schirm in einem Boot auf der Spree am Treptower Park. Am heutigen Mittwochnachmittag soll in der Bundeshauptstadt die 30-Grad-Marke erreicht werden. (Foto: dpa)

Foto: Bernd von Jutrczenka