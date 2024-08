Lesezeit: 4 min

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken! Vor wenigen Tag erst kam auch die Meldung, dass die Inflationsrate in den USA deutlich niedriger liegt. Gute Nachrichten für die US-Regierung von Joe Biden. Nun kommt es darauf an, dass Kamala Harris, die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, das auch den Wählern verklickert. An diesem Montag ist großer Parteitag ihrer Partei – ein Schlüsselmoment für ihren Wahlkampf.

Die demokratische US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris und ihr Wahlkampf-Vize Tim Walz aus Minnesota steigen in Las Vegas aus der Air Force Two aus (Foto: dpa). Foto: Julia Nikhinson

Lesen Sie in diesem Artikel: Wie die Arbeitsmarktzahlen Kamala Harris in die Karten spielen

Warum Donald Trump zu Harris nichts mehr Gescheites einfällt

Wieso kommende Woche die große Show der Demokraten für noch mehr Rückenwind sorgen könnte article:full_access

