Lesezeit: 2 min

Das Verschwinden des Malaysia-Airlines-Fluges 370 gibt seit über zehn Jahren Rätsel auf. Ein australischer Forscher will das Wrack nun lokalisiert haben - in einem 6.000 Meter tiefen Loch.

In Kuala Lumpur, Malaysia, wird an den Flug MH370 der Malaysia Airlines gedacht. Die Boeing 777 war am 2014 auf dem Flug von Kuala Lumpur nach Peking vom Radarschirm verschwunden. Bis heute ist nicht geklärt, was geschehen ist. (Foto: dpa)

Foto: Daniel Chan