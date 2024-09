Lesezeit: 5 min

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist stark getrübt. Das führt zu spürbaren Veränderungen auf dem Jobmarkt: In manchen Branchen werden die Einstellungen zurückgefahren, in anderen steigt der Bedarf weiter an. Dabei sind Akademiker und IT-Fachleute immer weniger gefragt. Zeichnet sich ein Umbruch auf dem Arbeitsmarkt ab? Welche Rolle spielt dabei die Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz?

Humanoide Roboter können in der Produktion und in der Logistik arbeitsintensive, physisch anspruchsvolle und repetitive Aufgaben übernehmen. Laut der Horváth-Studie arbeiten aktuell mehr als 20 Unternehmen an humanoiden Robotern für den kommerziellen Einsatz. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Berufe: Welche Trendwende es am Arbeitsmarkt gibt

Wie KI den Arbeitsmarkt transformieren wird

Jobs: Welche künftig gebraucht und welche von KI abgelöst werden

