Die Schweizer "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) schreibt auf Deutsch - und zumeist Klartext. Manche Leser könnten glauben, es handelt es sich um eine deutsche Zeitung, so sehr, wie sich die "NZZ" in die Innenpolitik des großen Nachbarn im Norden einmischt. Jetzt haben die Eidgenossen der Bundeswehr die Verteidigungsfähigkeit abgesprochen. Tenor ihres heutigen Kommentars: Berlin müsse mehr in die Buundeswehr investieren, sonst könne die wohl "Putin kaum aufhalten". Klingt wie das sorgenvolle Pfeifen im Walde. Und was raten wir den Schweizern?

Luftverteidigung à la Schweiz: Halsbrechische Akrobatik, aber niemals Geländegewinn. Die vom Schweizer Uhrenkonzern gesponserten "Breitling Wingwalkers" bei einer ihrer spektakulären Show-Nummern - eine Jet-Staffel gibt es freilich auch. (Foto: dpa) Foto: Owen Humphreys

Im Folgenden: Was uns die Schweiz in Sachen Bundeswehr rät

Warum die Sorgen der Eidgebossen uns zu denken geben sollten

Wie Deuzschland im Gegenzug versicht, die neutrale Schweiz langsam, aber sicher umzuerziehen

