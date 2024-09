Lesezeit: 3 min

Reiner Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, hatte diese Woche dann doch Grund zum Feiern und Lächeln. In Bitterfeld-Wolfen hat der CDU-Politiker Europas erste Raffinerie für Lithium eröffnet. Das Ärgernis Intel war zwar immer noch Thema, aber schnell passé. Es herrschte gar Aufbruchstimmung.

Eine Mitarbeiterin von AMG Critical Materials ist in der Produktionsanlage in Bitterfeld-Wolfen beschäftigt. AMG nimmt hier Europas erste Lithiumraffinerie in Betrieb.(Foto: dpa)

Foto: Hendrik Schmidt