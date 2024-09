Lesezeit: 2 min

Die Reaktionen auf das Abschiebe-Lied der AfD-Anhänger sind gemischt. Während Parteifunktionäre es als harmlos abtun, gibt es ernsthafte Bedenken wegen Volksverhetzung. Ein Video sorgt für Aufregung, und die Polizei prüft den Vorfall. Der Umgang mit solchen Äußerungen wirft Fragen zur politischen Kultur auf.

Der Brandenburger Landtag am frühen Morgen. In Brandenburg fand am Sonntag die Landtagswahl statt. (Foto: dpa)

Foto: Michael Bahlo