Die BRICS-Zentralbanken häufen gewaltige Goldvorräte an, um sich vom Dollar zu emanzipieren, und befeuern damit neue Goldpreis-Rekorde. Unterdessen kaufen Anleger aus aller Welt Gold, weil sie Angst vor einem Aktien-Crash und einer Eskalation der geopolitischen Krisenherde haben. Hinter diesem Kaufverhalten steckt ein unkaputtbares Vertrauen in das gelbe Edelmetall als Wertspeicher und Vermögensschutz. Um dieses Vertrauen zu begreifen, müssen wir tief in die Währungsgeschichte eintauchen.

Seit Tausenden von Jahren steht Gold synonym für Werterhalt und Vermögensschutz. (Bild: iStockphoto/Thicha studio)

Im Folgenden: Wo der erste Goldstandard der Geschichte entstand

Warum der Goldpreis zuletzt viel stärker gestiegen ist als die Inflationsrate

Wo wir gerade im Goldzyklus stehen

