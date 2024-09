Lesezeit: 3 min

In unsicheren Zeiten wie aktuell ist Gold als „Safe-Haven“-Anlage sehr beliebt. Hinzu kommen sinkende Zinsen, die Investitionen in das gelbe Edelmetall attraktiver machen, und unzählige weitere Faktoren. Unterm Strich markierte der Goldpreis am heutigen Handelstag erneut ein Allzeithoch.

Es sind derzeit goldene Zeiten für Goldanleger - der Goldpreis jagt von einem Rekordhoch zum nächsten. (Foto: dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden: Was den Goldpreis aktuell so stark nach oben treibt

Wie unterschiedlich deutsche Anleger und ausländische ETF-Investoren agieren

