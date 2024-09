Lesezeit: 4 min

Es gilt als sicher, dass die Federal Reserve am 18. September die Leitzinsen senken wird – unklar ist jedoch, in welchem Ausmaß. Genau diese Unsicherheit sorgt an den Märkten für Bewegung. Hinzu kommen globale Konjunktursorgen, die zusätzlich belasten.

Die US-Notenbank wird den Beginn des nächsten Zinssenkungszyklus einleiten. Laut dem Notenbankchef Jerome Powell ist es „an der Zeit“, die Leitzinsen von ihrem Höchststand der letzten zwei Jahrzehnte zu senken. (Foto: dpa) Foto: Jose Luis Magana

Im Folgenden: Was bei der kommenden US-Notenbanksitzung herauskommen könnte

Was den Finanz- und Rohstoffmärkten derzeit Probleme bereitet

