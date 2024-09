Lesezeit: 4 min

An der Wall Street wird über die Wirtschaftsprogramme der US-Präsidentschaftskandidaten gesprochen und die größte Angst - die Kapitalertragssteuer für Reiche. Außerdem über die veränderten Aussichten für die Politik der US-Notenbank angesichts eines schwächeren Arbeitsmarktes und der Notwendigkeit - oder die Unmöglichkeit - einer Zinssenkung um 50 Basispunkte.

Straßenschilder an der Kreuzung Broad Street und Wall Street, aufgenommen neben US-Fahnen vor der New Yorker Börse (Foto: dpa).

USA



Joseph Stiglitz: US-Notenbank Fed hat übertrieben

Joseph Stiglitz ist ein mit dem Nobelpreis ausgezeichneter Wirtschaftswissenschaftler. Er vertritt die Auffassung, dass die US-Notenbank (Fed) auf ihrer geldpolitischen Sitzung am 17. und 18. September eine Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen sollte. Zumindest würde er dafür stimmen, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. „Ich denke, sie haben es übertrieben, und es (das Tapering - Anmerkung der Redaktion) würde sowohl der Inflation als auch dem Arbeitsmarkt helfen“, glaubt der Ökonom.

„Sie haben die Zinssätze auf ein höheres Niveau als je zuvor angehoben, und ich denke, dass sie die Wirtschaft für einen kleinen Nutzen gefährdet haben, wahrscheinlich ironischerweise durch eine Erhöhung der Inflation. Denn wenn man sich die Ursachen der Inflation genau anschaut, war ein großer Teil davon der Wohnungsbau“, sagte der Wirtschaftswissenschaftler in einem Interview mit CNBC.

Er wies darauf hin, dass es wichtig sei, die Wohnungsknappheit zu bekämpfen, die die Inflation in die Höhe treibe, und dass die hohen Zinssätze eher schaden als helfen.

„Ich denke also, dass sie zur Inflation beigetragen haben. Auch wenn ihre Modelle nicht so funktionieren und sie die Dinge nicht so detailliert analysieren, wie sie es sollten, konzentrieren sich die Modelle, die sie haben, auf die Schwäche der Wirtschaft, weshalb sie die Zinsen senken sollten“, so der Wirtschaftswissenschaftler.

George Lagarias: Zinssenkung ist falsche Botschaft an die Märkte

Die gegenteilige Ansicht vertritt George Lagarias, Chefvolkswirt des Unternehmensdienstleisters Forvis Mazars. „Ich sehe keine Notwendigkeit, die Zinssätze um 50 Basispunkte zu senken“, sagte er im CNBC-Interview. Außerdem, so der Wirtschaftswissenschaftler, könnte eine stärkere Zinssenkung eine Panik an den Aktienmärkten auslösen und die Marktteilnehmer in eine mögliche Rezession treiben.

„Eine Senkung um 50 Basispunkte könnte die falsche Botschaft an die Märkte und die Wirtschaft senden. Sie könnte eine Botschaft der Dringlichkeit aussenden, die zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung werden könnte. Es wäre daher sehr gefährlich, eine solche Maßnahme ohne einen konkreten Grund zu ergreifen“, so Lagarias.

Mark Cuban befürwortet Steueränderungsplan der US-Regierung

Der Steueränderungsplan von US-Präsident Joe Biden wird von seiner Vizepräsidentin Kamala Harris, die für das Präsidentenamt kandidiert, befürwortet. Die Pläne sehen eine Mindesteinkommenssteuer von 25 Prozent für mehr als 100 Millionen Menschen vor. Für diejenigen, die Eigentum im Wert von mehr als 100 Millionen USD besitzen. Der umstrittene Teil des Vorschlags besteht darin, dass er auch für nicht realisierte Kapitalgewinne gelten würde.

Dies sind nur die Vorschläge des Präsidenten, die noch von den Gesetzgebern gebilligt werden müssten. In der Hitze des Wahlkampfes werden sie jedoch sofort mit Frau Harris als potenzieller Präsidentin in Verbindung gebracht und intensiv diskutiert.

Mark Cuban, der Milliardär und Besitzer des Basketballclubs Dallas Mavericks, ist davon überzeugt, dass es in den USA nicht zu einer Kapitalertragssteuer kommen wird. Würde ein solcher Plan umgesetzt, so sagt Cuban bei CNBC, würde er „den Aktienmarkt vergiften“.

„Ich habe ihnen gesagt, dass eine Besteuerung der nicht realisierten Kapitalgewinne den Aktienmarkt verdummen würde und das beste Programm zur Anwerbung von Mitarbeitern für Private-Equity-Investoren wäre. Die Unternehmen werden nicht an den öffentlichen Markt gehen, weil sie dort Gefahr laufen, auseinandergerissen zu werden“, sagt Cuban.

Die eigenen Steuervorschläge des Kandidaten während des Wahlkampfs sind eher bescheiden. Außerdem rechnet Frau Harrs nicht mit nicht realisierten Kapitalgewinnen.

„Alle Gespräche, die ich geführt habe, lassen mich glauben, dass es dazu nicht kommen wird“, versicherte der Investor. „Ich spreche drei-, viermal pro Woche mit ihnen, wir führen Diskussionen, und sie sagen mir wörtlich: 'Wir wollen nicht in diese Richtung gehen'.“

JPMorgan: Sorgen vor Zollkrieg 2.0

Die Analysten von JPMorgan haben ihre Meinung über die Aussichten für China geändert. Angesichts möglicher Umwälzungen im Zusammenhang mit den US-Wahlen und der schwachen Unterstützung der chinesischen Regierung für die Wirtschaft haben sie die Aktienquote des Landes in ihren Schwellenländerfonds von übergewichtet auf neutral reduziert.

„Die Auswirkungen eines möglichen 'Zollkriegs 2.0' (mit einer Erhöhung der Zölle von 20 Prozent auf 60 Prozent) wären bedeutender als die des ersten Zollkriegs“, so die Analysten der Bank bei Bloomberg. „Wir gehen davon aus, dass Chinas langfristiger Wachstumspfad aufgrund der Verlagerung der Lieferketten, der Eskalation des Konflikts zwischen den USA und China und der anhaltenden Probleme im eigenen Land strukturell beeinträchtigt wird“.

Donald Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat der USA, hat einen Zoll von 60 % auf chinesische Importe vorgeschlagen. „JPMorgan empfiehlt, die Erlöse aus dem Verkauf von China-bezogenen Positionen in andere Märkte wie Indien, Mexiko, Saudi-Arabien, Brasilien und Indonesien zu lenken.

Bank von Amerika: Attraktive Kaufgelegenheit für Nvidia-Aktie?

Die verkürzte Handelswoche war für eine der beliebtesten Aktien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz (KI) - Nvidia - erfolglos. Die Analysten der Bank of America (BofA) sind jedoch der Meinung, dass der Kurseinbruch von Nvidia eine „attraktive Kaufgelegenheit“ darstellen könnte. Der Aktienkurs wurde durch mangelndes Vertrauen in die Aussichten des Unternehmens und durch Berichte über eine Vorladung von Nvidia durch die Aufsichtsbehörden belastet, was das Unternehmen später dementierte.

Trotzdem bezeichnet BofA die Aktie als den besten Pick in diesem Sektor“. Die Aktie wird kurzfristig vor Herausforderungen stehen, aber die langfristigen Wachstumsaussichten für das Unternehmen im Zusammenhang mit der IoT-Entwicklung bleiben unverändert.

„Der wichtigste Katalysator für eine deutliche Erholung der Aktie dürften Informationen aus der Lieferkette in den nächsten Wochen sein, die die Bereitschaft zur Auslieferung von Blackwell-Produkten bestätigen werden.“

Goldman Sachs: Gold sticht hervor

Goldman Sachs geht davon aus, dass sich der Anstieg des Goldpreises bis ins Jahr 2025 fortsetzen wird. Die Bank prognostiziert, dass das Edelmetall bis Anfang nächsten Jahres einen Preis von 2.700 USD pro Unze erreichen wird, was einem Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.

„In einem schwächeren zyklischen Umfeld sticht Gold als der Rohstoff hervor, von dem wir auf kurze Sicht am meisten erwarten“, so die Analysten der Bank.

Sie stützen diese Überzeugung auf drei Gründe. „Wir glauben, dass die Verdreifachung der Goldkäufe durch die Zentralbanken ab Mitte 2022 angesichts der Angst vor US-Finanzsanktionen und der Sorge um die US-Verschuldung strukturell bedingt ist und sich fortsetzen wird“, heißt es.

Die Zinssenkungen der Fed „werden westliches Kapital zurück auf den Goldmarkt bringen“, so Goldman Sachs weiter. Dieses Kapital hat sich nicht an der jüngsten Rallye beteiligt.

„Gold kann als Absicherung gegen geopolitische Schocks wie Zölle, die Abhängigkeit von der Fed und die Angst vor der US-Verschuldung einen Mehrwert für Portfolios bieten“, nennen die Analysten einen dritten Grund.

Die Anleger sind derzeit vor einem Preisrückgang durch die chinesische Zentralbank geschützt, die ihre Käufe zu einem höheren Preis gestoppt hat, aber wahrscheinlich wieder auf den Markt zurückkehren wird, wenn der Preis fällt.