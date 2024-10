Lesezeit: 6 min

Teilen article_share:article

Die US-Wahl, das besagen die Prognosen, wird aller Voraussicht per hauchdünner Mehrheit entschieden. Angeblich sind es lediglich eine Handvoll „Swing States“, die den Unterschied ausmachen werden - von Michigan und Wisconsin über Pennsylvania, North Carolina und Georgia bis Arizona und Nevada. Ein Staat, den Donald Trump stets als sichere Bank für sich erachtet hat und nicht gefährdet sieht, ist Florida. Denkbar, dass sich Trump da täuscht. Der Sunshine-State könnte am 5. November für eine faustdicke Überraschung sorgen. Die Demokraten geben sich zuversichtlich: „Florida is in play“, sagen sie. Was Harris 30 Wahlmänner einbringen würde und wohl den Sieg sichert.

Sicherheitsbeamte unterhalten sich am Eingang zum Mar-a-Lago-Anwesen des ehemaligen Präsidenten Trump. (Fotos: dpa)

Im Folgenden: Warum Florida dieses Jahr zu den Demokraten neigen könnte

Weshalb der Staat im November eine besonders hohe Wahlbeteiligung erleben wird

Wie sich Donald Trump Mar-a-Lago unter den Nagel gerissen hat

Warum der Geldadel die Republican Party in Florida bestimmt und nicht die Religiöse Rechte 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff? Jetzt weiterlesen! Ab nur 2,99 pro Woche Nur bis 23. Oktober! Inklusive täglichem Newsletter Sofortiger, unbegrenzter Zugriff Weniger Werbung