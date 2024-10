SPD möchte Vermögenssteuer wieder einführen

Lesezeit: 1 min

Teilen article_share:article

Die Einkommen sehr reicher Menschen und auch deren Vermögen sollen stärker besteuert werden, um „einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens“ zu leisten. Mit dieser Forderung will die SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen. Schon in 2021 war die Partei mit der Forderung, die Vermögenssteuer wiedereinzuführen, in den Wahlkampf gezogen.

Der stellvertretende SPD-Bundestagsfraktionsvorsitzende Achim Post (SPD). Die Vermögenssteuer: Es gehe um „die arbeitende Mitte, um die arbeitenden Familien in diesem Land“, sagt Post. (Foto: dpa) Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress

Im Folgenden: Was das Vermögensteuer-Ziel der SPD ist

Details der Forderung, mit der die Partei im Jahr 2021 schon in den Bundestagswahlkampf gezogen ist

Ob sich eine Mehrheit der Deutschen für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ausspricht 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff? Jetzt weiterlesen! Ab nur 2,99 pro Woche Nur bis 23. Oktober! Inklusive täglichem Newsletter Sofortiger, unbegrenzter Zugriff Weniger Werbung