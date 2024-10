Dalio, Druckenmiller & Co.: Die Wall Street ist von Trumps Sieg überzeugt

Lesezeit: 3 min

Die Börsenprofis an der Wall Street sprechen derzeit über den möglichen Ausgang der US-Wahlen - und deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Auch die EZB-Chefin hat einige einprägsame Aussagen gemacht. Ein weiteres großes Thema in diesen Tagen ist die Wirtschaft Chinas und der dortige Aktienmarkt. Lesen Sie, was Börsenprofi Ray Dalio, Milliardär Stan Druckenmiller und andere Experten sagen.

Wall Street in New York: Die Märkte erwarten einen Sieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA (Foto: dpa).

Im Folgenden: Wie Wall Street-Trader Trumps Wahlsieg bereits jetzt in den Kursen einpreisen

Welche Branchen von einem republikanischen Wahlsieg besonders profitieren könnten

