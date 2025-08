Politik

JD Vance: Der Hillbilly Boy wartet darauf, der mächtigste Mann der Welt zu werden

Vom Elend des amerikanischen Rostgürtels an die Seite des mächtigsten Mannes der Welt: JD Vance, einst ein Trump-Gegner, ist nun sein designierter Erbe. Was treibt diesen wandelbaren Machtpolitiker an? Und warum sehen viele in ihm die gefährlichere Version Donald Trumps?