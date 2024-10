Lesezeit: 6 min

Argentinien, einst eine der reichsten Nationen der Welt, steckt heute in einer tiefen wirtschaftlichen und politischen Krise. Gaby Weber, die seit den 1980er Jahren in Buenos Aires lebt, schildert die Lebensbedingungen der Bevölkerung und die politischen Versäumnisse, die zu diesem Niedergang geführt haben. Im Interview erklärt sie, warum der neue Präsident Javier Milei für Argentinien keine wirkliche Lösung bietet und welche geopolitischen Entscheidungen das Land in den kommenden Jahren prägen könnten.

Rentner protestieren gegen die Entscheidung der ultraliberalen Regierung von Präsident Milei, die Mindestrenten nicht zu aktualisieren (Foto: dpa).

Im Folgenden: Wie der wirtschaftliche Verfall Argentiniens die Mittelschicht in die Armut treibt.

Welche Versäumnisse und Fehler Javier Milei als Präsident begangen hat.

Ob das Land ewig im westlichen Lager verankert bleiben oder sich langfristig dem Bündnis der BRICS- Staaten zuwenden könnte. 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

