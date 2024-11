Lesezeit: 1 min

Es tut sich wieder was an der Mainzer Goldgrube: Der Impfstoff-Hersteller darf sich über wieder anziehende Börsenkurse freuen. Der Markt goutiert die angepassten Impfstoffe, die während der Corona-Pandemie das Unternehmen in die Bundesliga der Pharmafirmen katapultiert hätten. Nun kommt es darauf an, dass auch endlich Mittel zur Krebsbehandlung einschlagen.

Comeback bei Biontech: Ugur Sahin, Vorstandsvorsitzender von Biontech, spricht auf der Veranstaltung. Die erste modulare Biontech-Fabrik „BioNTainer“ wird nach zwei Jahren Vorbereitungszeit in Anwesenheit der Bundesaußenministerin eröffnet. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Im Folgenden: Warum derzeit alle Indikatoren auf einen Rebound der Biontech-Aktie hindeuten

Weshalb auch Pfizer in den USA davon an der Börse profitiert

